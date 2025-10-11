SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um policial militar de 30 anos foi morto com um tiro em um assalto, na madrugada deste sábado (11), na rodovia Presidente Dutra, na cidade de Lorena (SP), durante romaria a cidade de Aparecida. Dois primos que faziam a caminhada com ele também foram baleados.

O autor do disparo não foi preso até o momento.

O PM, identificado como Luiz Guilherme Crispim de Oliveira, e dois primos, de 17 e 33 anos, saíram da cidade de Cruzeiro (a 227 km da capital paulista) por volta das 18h. Durante a madrugada começou a chover e eles colocaram capa de chuva. Pouco depois foram surpreendidos por um assaltante, por volta de 1h40, no km 56 da rodovia.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o criminoso roubou R$ 800, o celular e a mochila do PM, porém, quando percebeu que ele usava um colete refletivo da corporação, atirou no peito dele e fugiu.

Os primos que o acompanhavam também foram atingidos de raspão por disparos. O de 17 foi baleado nas costas e, o outro, no pé.

Os três foram socorridos e levados para o Hospital de Lorena. Oliveira estava em estado gravíssimo e não resistiu. A morte foi constatada por volta das 2h40. Os primos receberam alta.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o caso foi registrado na Delegacia de Lorena como latrocínio e tentativa de latrocínio. A Polícia Civil diz que faz diligências para identificar e localizar os autores do crime, a fim de esclarecer o caso.

O soldado integrava a 4ª companhia do 23º Batalhão de PM do Interior. Ele estava na corporação havia dez anos.

"Durante o tempo em que integrou o efetivo da 4ª Companhia do 23º BPM/I, destacou-se por sua conduta exemplar, dedicação ímpar e respeito à farda que envergava com orgulho. Seu comprometimento com a missão policial militar e sua postura íntegra conquistaram o respeito de seus pares e superiores, deixando um legado de honra e companheirismo", afirmou o tenente-coronel Rodrigo dos Santos Iacovantuono, comandante do batalhão.

O soldado deixa mulher e dois filhos, um menino de 4 anos e uma menina de 1 ano e meio. O corpo está sendo velado na cidade de Cruzeiro.

TRÊS SÉCULOS DE FÉ

A devoção dos brasileiros por Nossa Senhora Aparecida leva uma multidão a Aparecida, no Vale do Paraíba, durante o ano todo, mas especialmente na semana do 12 de outubro, dia de sua celebração.

O começo da difusão de relatos sobre o encontro da imagem de Nossa Senhora no rio Paraíba do Sul, em 1717, ganhou registros gradativos de comemorações nos anos seguintes. Há registros, segundo o Santuário Nacional de Aparecida, datados de 1745.

No ano passado, o santuário recebeu 320.689 devotos entre os dias 3 e 12 de outubro, das quais 139.821 no dia 12.

As festividades já ocorreram em outras datas, como março, dezembro, maio e no período da Páscoa, e o 12 de outubro é feriado nacional desde 1980.

O tema da festa da padroeira deste ano é "Com Maria, Mãe da Esperança, conhecer Jesus e cuidar da vida", cuja novena começou na sexta-feira (3) e prosseguirá até o dia 11, às 15h e às 19h.

Neste domingo (12), a programação inclui missas às 5h, 8h (missa solene), 10h30, 12h (missa das crianças), 14h, 16h e 18h (missa de encerramento). Haverá, ainda, uma consagração solene na basílica histórica, às 15h.