O picadeiro montado na praça jardim é um dos pontos de encontro. Neste domingo (12), às 15 h será apresentado o espetáculo Um solo de palhaço, com o palhaço Biribinha, personagem de Teófanes Silveira, que é o grande homenageado da festa. Em 2023 ele foi reconhecido pela Fundação Nacional de Artes vinculada ao Ministério da Cultura (Funarte/MinC) como Patrimônio Vivo de Alagoas e Mestre das Artes Brasileiras.

A programação inclui ainda a apresentação solo Alecrim no Olho da Rua, pela primeira vez no Museu. O pesquisador e brincante Francisco Gomide traz a ancestralidade da companhia familiar Carroça de Mamulengos, criada em Brasília, em 1977. O espetáculo de dramaturgia popular tem músicas populares e o encantamento do circo. O público vai ver ainda o Mirabolante Homem Bola e o Circo-Teatro Saltimbanco, da tradicional Família Cericola, de Niterói, região metropolitana do Rio.

A diretora do museu, Angela Mascelani, destacou que também na maratona circense será a última chance dos visitantes verem a exposição O Circo chegou!, que conta com obras do acervo do Museu do Pontal e fotografias de nomes como Pierre Verger (França) e Walter Firmo (Rio de Janeiro). Ela lembrou que o público vai ver de perto os palhaços das festas brasileiras tradicionais,

A exposição O Circo Chegou! marcou o primeiro ano do Museu do Pontal na nova sede. Traz o circo conhecido pela maior parte das pessoas, o circo da infância, o que entrou no imaginário e no cinema e traz o circo em diálogo com os palhaços que estão dentro das manifestações das culturas populares. É o palhaço que está na Folia de Reis, é também o que está no Bumba Meu Boi, comentou à Agência Brasil.

Mesmo com o fim da exposição, a diretora promete que o circo não deixará de estar presente no Museu do Pontal. Este ano que a gente está completando quatro anos na nova sede, a exposição se despede, mas o circo nunca se despede do Museu do Pontal, porque é um tema muito caro a nós, aos artistas populares e ao público em geral, completou.

Ainda na exposição o público vai poder admirar uma atração especial que é o menor circo do mundo, obra da artista pernambucana Socorro Rodrigues, além dos conjuntos com diversos personagens dos artistas Antônio de Oliveira e Adauto, com bandas de música, equilibristas e bailarinas.