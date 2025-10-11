SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As celebrações em homenagem à Padroeira do Brasil devem receber cerca de 150 mil pessoas no Santuário Nacional em Aparecida (a cerca de 180 km de SP), neste domingo (12), quando é comemorado o Dia de Aparecida.

Os cálculos são do Centro de Inteligência da Economia do Turismo, do governo estadual. Durante toda a novena, desde 3 de outubro, 450 mil fiéis devem passar pelo local.

Segundo dados oficiais do santuário, no ano passado aproximadamente 324,5 mil fiéis foram até Aparecida no período de novenas e festas, sendo que 140 mil somente em 12 de outubro.

Desde o início da semana, romeiros têm peregrinado pela rodovia Presidente Dutra --em 2024, de acordo com a concessionária CCR RioSP, que administra a estrada federal, foram pouco mais de 38 mil romeiros, tanto a pé quanto de bicicleta.

Por volta das 15h30 desta sexta-feira (10), duas pessoas a caminho de Aparecida foram atropeladas por um motorista supostamente embriagado, que se recusou a fazer o teste do bafômetro. Seguindo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), eles tiveram ferimentos leves.

Neste ano, a celebração tem o tema "Com Maria, Mãe da Esperança, conhecer Jesus e cuidar da vida", que, segundo o santuário, "propõe uma reflexão que integra fé e o compromisso com a criação".

"A celebração convida os fiéis, inspirados por Maria, a voltar os olhares para a proteção e valorização da vida em todas as suas dimensões", diz a igreja.

A temática, afirma, é voltada para esperança e está em sintonia com o Jubileu de 2025 proclamado pelo papa Francisco (1936-2025).

Os devotos que forem até a Basílica Nacional poderão ver dois novos mantos, confeccionados por irmãs carmelitas. Eles têm símbolos como a pomba do Espírito Santo, além de adornos dourados, pedrarias e flores, elementos que também se encontram na cúpula do altar central. Um está sendo usado nas novenas da tarde e outro nas da noite.

Pelo terceiro ano consecutivo, o arquiteto Almir José Neto, especialista em arquitetura sacra, assina o projeto do trono de Nossa Senhora Aparecida, peça central da novena e da festa da padroeira. Ele integra símbolos ligados ao Santuário Nacional.

Ao todo, serão sete missas ao longo deste domingo, sendo que a primeira ocorre nas primeiras horas da manhã, às 5h. A última está programada para as 18h.

A missa principal é a solene, marcada para as 8h, tradicionalmente celebrada por dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida.

Outros destaques programados são a consagração solene, na basílica histórica, e o show pirotécnico após a missa de enceramento às 18h.

Durante todo o dia, religiosos, e missionários redentoristas irão acolher devotos na Sala das Promessas, com "plantão de bênçãos", das 8h às 11h e das 14h às 17h.

Para quem vai a Aparecida neste domingo é bom levar protetor solar e guarda-chuva. Segundo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a temperatura máxima poderá chegar a 31°C, apesar do céu com muitas nuvens. São previstas pancadas de chuva.

O governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) estima que a festa da padroeira deve gerar R$ 168,8 milhões em movimentação financeira direta.

TRÊS SÉCULOS DE FÉ

A devoção dos brasileiros por Nossa Senhora Aparecida leva uma multidão a Aparecida, no Vale do Paraíba, durante o ano todo, mas especialmente na semana do 12 de outubro, dia de sua celebração.

O começo da difusão de relatos sobre o encontro da imagem de Nossa Senhora no rio Paraíba do Sul, em 1717, ganhou registros gradativos de comemorações nos anos seguintes. Há registros, segundo o Santuário Nacional de Aparecida, datados de 1745.

No ano passado, o santuário recebeu 320.689 devotos entre os dias 3 e 12 de outubro, das quais 139.821 no dia 12.

As festividades já ocorreram em outras datas, como março, dezembro, maio e no período da Páscoa, e o 12 de outubro é feriado nacional desde 1980.

VEJA A PROGRAMAÇÃO DE MISSAS

5h e 8h (missa solene)

10h30 e 12h (missa das crianças)

14h - 16h - 18h Santuário Nacional

Avenida Doutor Júlio Prestes, s/n, centro, Aparecida

Estacionamento

Preço: R$ 35 (automóveis)

Fonte: Santuário Nacional