SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aos 79 anos, morre a atriz Diane Keaton, governo e relator chegam a acordo para aumento da licença-paternidade e outras notícias do dia para começar este domingo (12).

CULTURA

Morre a atriz Diane Keaton, vencedora do Oscar e musa de Woody Allen, aos 79 anos. Estrela de 'Noivo Neurótico, Noiva Nervosa' despontou na Broadway. Ela também fez papéis na franquia 'O Poderoso Chefão'.

POLÍTICA

Governo Lula e relator chegam a acordo para aumento gradual da licença-paternidade. Proposta que tramita na Câmara amplia benefício para 10 dias a partir de 2027 e escalona até 30 dias. Estimativa de custo, a ser pago pela Previdência, é de R$ 12 bilhões em 2031, ano final de implantação.

EXTERIOR

Israel transfere prisioneiros palestinos enquanto Hamas reúne reféns em Gaza. Tel Aviv deve libertar 250 presos e 1.700 moradores do território palestino detidos desde o início da guerra. Expectativa é a de que sequestrados pelo grupo terrorista sejam devolvidos na segunda (13), de acordo com Trump.

GOVERNO LULA

Governo exonera aliados de deputados que votaram contra MP do aumento de impostos. Integrantes do Palácio do Planalto dizem que quem foi contra fez opção de sair do governo. Partidos do centrão reclamam de demissões e acusam falta de inteligência em retaliação.

CELEBRIDADES

Virginia Fonseca diz que deu segunda chance para Vini Jr. Influenciadora e apresentadora diz que gostou de atitude de jogador do Real Madrid. Ambos conversam desde o mês passado e tinham brigado por outro relacionamento de jogador.

COTIDIANO

PM que fazia romaria a Aparecida (SP) é morto em assalto na Dutra. Criminoso atirou no peito do militar ao notar que ele usava colete da corporação. Dois primos que acompanhavam a vítima também foram atingidos por disparos.

OSCAR 2026

'O Agente Secreto' está entre favoritos ao Oscar da revista The Hollywood Reporter. Obra pode vencer em melhor filme, diretor, ator e roteiro. Longa também é cotado para melhor filme internacional.