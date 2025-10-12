SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A marquise de um prédio desabou no centro de São Paulo na tarde de sábado (12) e deixou dois pedreiros feridos.

O incidente ocorreu na avenida Duque de Caxias, no bairro Campos Elíseos.

A marquise caiu, causando um grande barulho e assustando quem passava pelo local.

Dois pedreiros de 46 e 51 anos que trabalhavam nas imediações foram atingidos e ficaram feridos, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

Quatro equipes do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para atender a ocorrência.

Os dois pedreiros foram socorridos e levados para o Pronto-Socorro do Tatuapé e de Santana. Eles sofreram ferimentos leves.

A perícia foi acionada e o caso foi registrado como desabamento ou desmoronamento no 2° DP (Bom Retiro).

Diligências estão em andamento para esclarecer o caso, de acordo com a SSP.