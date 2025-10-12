APARECIDA, SP (FOLHAPRESS) - Amparada por uma sombrinha carregada pela noiva, a analista Rose Santos, 31, enfrentava o sol forte para pagar uma promessa a Nossa Senhora Aparecida: percorrer os 392,2 metros da Passarela da Fé, no Santuário Nacional de Aparecida (SP), no Dia da Padroeira do Brasil, celebrado neste domingo (12).

"Tive sintomas de esclerose múltipla e pedi muito a ela para o diagnóstico não se concretizar", disse.

Com o tratamento, a doença crônica foi afastada e a devota foi agradecer. " Isso não é nada perto de tudo que ela faz na minha vida", afirmou sobre o sacrifício.

Uma promessa por cura também levou a autônoma Luciene Pereira dos Santos 47, a cumprir o mesmo trajeto de joelhos. "Meu filho ficou mais de um mês internado para tratar uma diverticulite", afirmou. "Ela intercedeu e ele teve alta."

O filho foi com a família a Aparecida neste domingo, mas a saúde ainda debilitada o impediu de acompanhar a retribuição à santa. Eles percorreram mais de 500 quilômetros entre a cidade de Paraopeba, em Minas Gerais, onde moram, e Aparecida.

Valdivina Coelho Dantas, 65, saiu de uma cidade mais distante ainda: Gurupi, em Tocantins. Ela conta que foram 20 horas de viagem de ônibus. "Vim aqui tocar meu berrante em homenagem à Nossa Senhora", disse. "Só vim agradecer, não posso mais pedir nada, não me falta nada."

A fé na santa é tanta que ela conta que foi a Aparecida sem lugar para ficar na esperança de que seria acolhida, o que de fato ocorreu.

Cerca de 150 mil fiéis assistiram à missa na Basílica comandada por dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, na manhã deste domingo. Cerca de 40 mil romeiros chegaram ao local a pé, segundo ele.

Na homilia, o religioso enalteceu a necessidade de diminuir a pobreza e as desigualdades sociais no país. "Os que foram eleitos pelo povo votem em leis favoráveis ao povo de Deus, aos pobres", afirmou Brandes.

"O voto é uma grande bênção, é o exercício da cidadania, do poder do povo e da democracia. Os que foram eleitos devem olhar com mais carinho aqueles que os elegeram. O grande pedido da sociedade é que o povo seja ouvido. As ações devem beneficiar o povo e não alguns. Isso é fundamental."

TRÊS SÉCULOS DE FÉ

A devoção dos brasileiros por Nossa Senhora Aparecida leva uma multidão a Aparecida, no vale do Paraíba, durante o ano todo, mas especialmente na semana do 12 de outubro, dia de sua celebração.

O começo da difusão de relatos sobre o encontro da imagem de Nossa Senhora no rio Paraíba do Sul, em 1717, ganhou registros gradativos de comemorações nos anos seguintes. Há registros, segundo o Santuário Nacional de Aparecida, datados de 1745.

No ano passado, o santuário recebeu 320.689 devotos entre os dias 3 e 12 de outubro, das quais 139.821 no dia 12.

As festividades já ocorreram em outras datas, como março, dezembro, maio e no período da Páscoa, e o 12 de outubro é feriado nacional desde 1980.