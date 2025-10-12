SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O galpão de uma loja no bairro da Lapa, zona oeste paulistana, pegou fogo na manhã deste domingo (12).

O incêndio acontece na rua Doze de Outubro, número 340, em uma unidade da Lojas Torra. Fogo persiste desde as 6h36 da manhã, segundo o Corpo de Bombeiros.

Não houve registro de vítimas até o momento. O fogo chegou a se propagar para imóveis vizinhos, mas foi controlado pelo Corpo de Bombeiros.

Defesa Civil foi acionada, e bombeiros continuam operando para controlar o fogo. "O fogo ainda persiste, exigindo muito trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros", informou a corporação por volta das 13h20.

Ainda não se sabe a dimensão dos danos à loja nem a causa do incidente. A reportagem tenta contato com a Lojas Torra para atualizar o texto.