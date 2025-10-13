SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem estiver na capital ou em algumas cidades do litoral paulista deve manter o guarda-chuva à mão nos próximos dias, sobretudo neste começo de semana.

A previsão é que a cidade de São Paulo e municípios da Baixada Santista e do litoral norte tenham pancadas de chuva ao longo desta segunda-feira (13), segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). E um pouco mais de chuva até quinta (16), porém com menos intensidade em alguns locais.

Na capital, nesta segunda as rajadas de vento devem superar os 60 quilômetros por hora. Com isso, existe o risco que resultem na formação de alagamentos e na queda de árvores, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura.

Na capital, são esperadas pancadas de chuva de novo na terça (14). Nos dois dias seguintes, o céu deve ficar com muitas nuvens e existe a possibilidade de que a chuva surja em algum momento, mas isoladamente.

A temperatura na capital nesta segunda deve variar entre 18°C e 27°C. De terça até quinta, a mínima esperada é de 14°C e a máxima, de 29°C.

LITORAL

No município de Guarujá, a previsão aponta que a temperatura máxima deve ser de 33º nesta segunda, com pancadas de chuva.

No período de terça até quinta, o céu deve permanecer encoberto e com possibilidade de chuva isolada, com os termômetros no mínimo em 18°C e no máximo em 27°.

Em Santos, o tempo também deve ser quente nesta segunda, com a possibilidade de os termômetros chegarem aos mesmos 33°C. A cidade pode ter pancadas de chuva ao longo do dia.

De terça até quinta, o município deve continuar com muitas nuvens e possibilidade de chuvas isoladas, com temperaturas de 15°C a 28°C.

Quem estiver em Bertioga nesta segunda igualmente deve se preparar para o calor. Lá a temperatura máxima esperada é de 35°C. O que também deve se repetir são as pancadas de chuva e o céu nublado.

De terça até quinta, Bertioga ainda pode registrar chuva, mas de forma isolada. Nesses dias, a temperatura vai de 13°C a 26°C.

A previsão é bem parecida para as cidades de Caraguatatuba e Ubatuba.

Em Caraguatatuba, a temperatura máxima esperada para esta segunda é de 34°C. Depois, varia de 15°C a 27°C, de terça até quinta.

Em Ubatuba, os termômetros devem subir até 35°C nesta segunda. E, de terça até quinta, a expectativa é que fiquem entre 13°C e 26°C.

As duas cidades devem ter pancadas de chuva só nesta segunda. Desse dia até quinta, o céu deve ter muitas nuvens, com chances de chuva isolada.