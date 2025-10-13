SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Hamas libera reféns israelenses, ultradireita fracassa em Portugal e outras notícias para começar esta segunda-feira (13).

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Hamas devolve reféns vivos a Israel. O grupo de 20 pessoas foi liberado no sul da Faixa de Gaza, informou a emissora pública israelense.

GOVERNO LULA

Pacote eleitoral de Lula para 2026 entra na reta final com governo e PT em embate com Congresso. Após derrota sobre mais imposto, próximas pautas do Planalto têm programas sociais e Orçamento.

GOVERNO TARCÍSIO

Ambiguidade de Tarcísio deve se estender por 2026, dizem especialistas. Governador vai continuar 'kassabeando, com os pés em duas canoas', afirma cientista político.

GOVERNO LULA

Decreto do governo prevê que Janja deve ser atendida pelo gabinete de Lula. Órgão que cuida de agenda, correspondência, acervo e residências presidenciais também deve ficar à disposição da primeira-dama.

EXTERIOR

Deportações, blitzes e ações para cidadania; brasileiros contam o dia a dia nos EUA sob Trump. Agentes nas ruas assustam imigrantes nos EUA, que monitoram presença em aplicativos de mensagens e se recolhem em casa.

VENEZUELA

Maduro chama María Corina de 'bruxa demoníaca' após Prêmio Nobel. Líder opositora é acusada pelo ditador da Venezuela de pedir uma invasão estrangeira.

PORTUGAL

Partido de ultradireita Chega fracassa em eleições municipais de Portugal, aponta boca de urna. Segunda maior no Parlamento do país, legenda liderada por André Ventura só governará três pequenas cidades.

SAÚDE

Alta de mortes de jovens por suicídio e uso de drogas e álcool é crise emergente, alerta estudo global. Relatório publicado neste domingo (12) é o maior e mais abrangente sobre mortalidade e incapacidades.

COTIDIANO

Devoção e promessa por cura levam cerca de 150 mil fiéis a Aparecida. Cerca de 150 mil pessoas foram ao santuário no vale do Paraíba neste domingo.

EDUCAÇÃO

Meio ambiente e IA são principais apostas para o tema da redação do Enem 2025. Professores apontam justiça climática e ética digital como assuntos mais prováveis da prova.

CULTURA

Maioria pensa que é Maria de Fátima a assassina de Odete Roitman, diz Quaest. Celina, Heleninha, César e Marco Aurélio vêm na sequência.