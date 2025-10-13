SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um universitário de 19 anos que fazia romaria até Aparecida (SP) foi morto por criminosos em um assalto, na madrugada de domingo (12).

O crime ocorreu na rodovia Oswaldo Ortiz Monteiro, altura do município de Canas, região de Guaratinguetá.

Gustavo Henrique dos Santos Pereira, morava em Cruzeiro, a 40 km de Aparecida.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), Pereira e um amigo, de 18 anos, faziam a caminhada às margens da rodovia, quando foram abordados por dois criminosos. Pereira reagiu e foi baleado pelos ladrões, que fugiram levando o aparelho celular do amigo.

Equipes de resgate chegaram a ser acionadas, mas constataram a morte de Pereira no local.

O caso foi registrado como latrocínio pela Delegacia de Guaratinguetá. A polícia trabalha na identificação dos suspeitos.

No Instagram, a Facic (Faculdade de Ciências Humanas do Estado de São Paulo) lamentou a morte do jovem.

"Com profundo pesar, a Facic comunica o falecimento do aluno Gustavo Henrique dos Santos Pereira. Expressamos nossas sinceras condolências aos familiares e amigos, desejando força e conforto neste momento difícil", publicou.

OUTRO CASO

Um policial militar de 30 anos foi morto com um tiro em um assalto, na madrugada deste sábado (11), na rodovia Presidente Dutra, na cidade de Lorena (SP), durante romaria a cidade de Aparecida. Dois primos que faziam a caminhada com ele também foram baleados.

O autor do disparo não foi preso até o momento.

Luiz Guilherme Crispim de Oliveira, e dois primos, de 17 e 33 anos, saíram da cidade de Cruzeiro (a 227 km da capital paulista) por volta das 18h. Durante a madrugada começou a chover e eles colocaram capa de chuva. Pouco depois foram surpreendidos por um assaltante, por volta de 1h40, no km 56 da rodovia.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o criminoso roubou R$ 800, o celular e a mochila do PM, porém, quando percebeu que ele usava um colete refletivo da corporação, atirou no peito dele e fugiu.

Os primos que o acompanhavam também foram atingidos de raspão por disparos.

Os três foram socorridos e levados para o Hospital de Lorena. Oliveira estava em estado gravíssimo e não resistiu. Os primos receberam alta.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o caso foi registrado na Delegacia de Lorena como latrocínio e tentativa de latrocínio.

O soldado deixou mulher e dois filhos, um menino de 4 anos e uma menina de 1 ano e meio.