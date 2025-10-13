BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu a reforma de bancos multilaterais de desenvolvimento como forma de ampliar o financiamento climático, e enfatizou a importância da construção de um mercado de crédito de carbono internacional.

Estes foram dois dos pontos destacados por ele em discurso na abertura da cúpula preliminar da COP30, a conferência de clima da ONU (Organização das Nações Unidos), em Brasília, nesta segunda-feira (13).

A conferência principal acontece em Belém, no Pará, de 10 a 21 de novembro deste ano.

Haddad preside o Círculo de Ministros da Finança, grupo de apoio à conferência e que produziu um relatório sobre este tema, que será apresentado durante o encontro anual do Banco Mundial, nos Estados Unidos.

Nos últimos anos, todas as negociações climáticas e ambientais travaram diante da falta de comprometimento dos países ricos em cumprir com a obrigação de mobilizar recursos destinados a financiar soluções nos países de economias menores.

Haddad afirmou que o relatório do círculo apresenta cinco soluções para ampliar este fluxo de financiamento. Entre elas está a ideia de "reformar os bancos multilaterais de desenvolvimento, tornando-os mais ágeis, integrados e aptos a catalisar capital privado".

Também foram citadas a necessidade de aumentar os fluxos de financiamento concessional (com taxas mais baixas que as de mercado) e os fundos climáticos; fortalecer as capacidades domésticas e as plataformas de; promover inovação financeira e mobilizar o setor privado; e aprimorar os marcos regulatórios do financiamento climático.

Além disso, o ministro citou outras três iniciativas consideradas estratégicas para o setor.

A primeira foi o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglêes), mecanismo idealizado pelo Brasil e estruturado como fundo de investimento comum, no qual seus investidores (tanto países, mas entidades privadas) recebem parte do lucro com rendimentos, a taxas normais de mercado.

A diferença é que parte deste percentual é revertido a nações com florestas tropicais, mesmo que elas não apliquem recursos no mecanismo, mas desde que cumpram requisitos de preservação ambiental.

Até agora, apenas o Brasil se comprometeu a investir no fundo, mas há a expectativa de que outros países anunciem seus respectivos apoios durante a COP30.

Haddad também destacou a importância de promover a "harmonização e interoperabilidade dos mercados regulados" de carbono.

"Essas iniciativas traduzem, de forma prática, o que o Círculo tem defendido: cooperação, inovação e escala para transformar ambição em resultados concretos", afirmou.

Já o presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), defendeu os biocombustíveis brasileiros e o fim do desmatamento ilegal, temas que costumam gerar divergência nas negociações climáticas.

Ele destacou o programa Mover e a lei do Combustível do Futuro, ambos que promovem a descarbonização do setor de transportes e incentivam o uso de etanol, biodiesel e SAF (combustível mais sustentável para aviação).

"Com essa estratégia, o Brasil reafirma sua vocação como potência em bioenergia e inovação climática. Enquanto o mundo ainda debate caminhos, nós já temos resultados concretos, legislação moderna e governança integrada", afirmou.

Uma das principais bandeiras dos governos Lula, os biocombustíveis enfrentam historicamente resistência do mercado europeu, que cria barreiras para a entrada deste produto.

Alckmin também ressaltou a disponibilização de recursos do Fundo Clima para ações de reflorestamento e proteção das florestas.

"A meta é desmatamento ilegal zero, até 2030", afirmou.

Reduzir o desmatamento é uma das principais pautas da Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Desde o início do atual governo Lula, a taxa de destruição da floresta no Brasil já caiu 36%.

Marina, porém, defende a zerar todo e qualquer desmatamento, inclusive aquele que é permitido por lei, e que a ampliação da produção agropecuária se dê pela recuperação de áreas degradadas.

Já o agronegócio concorda apenas com reduzir a taxa daquilo que é suprimido ilegalmente, mantendo, portanto, a ampliação da área produtiva.