BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Os Estados Unidos não enviaram representantes para as reuniões preliminares da COP30, a conferência de clima da ONU (Organização das Nações Unidas), mantendo o boicote às negociações desde que Donald Trump voltou ao poder.
A cúpula preparatória começou nesta segunda-feira (13), em Brasília, e conta com 67 delegações, de todos os cinco continentes.
Entre os quatro maiores poluidores do mundo, apenas os EUA não estão no evento, que conta com representantes de China, Índia e União Europeia.
A COP30 acontece em Belém, de 10 a 21 de novembro, e o presidente Lula convidou, mais de uma vez, Trump para comparecer ?mas até agora o republicano não deu sinais de que comparecerá nem de que mandará representantes.
O presidente dos Estados Unidos já anunciou que o país vai se retirar do Acordo de Paris, o tratado para redução de emissões de CO2 e combate à mudança climática que é a base das negociações da conferência.
Por isso, a cúpula preparatória de Bonn, na Alemanha, que aconteceu em julho, já foi realizada sem a presença de delegações dos EUA.
Como resposta a esse boicote, entes subnacionais do país passaram a se engajar nos debates climáticos.
Durante a Semana de Clima de Nova York, por exemplo, o Brasil driblou o governo Trump e fechou um acordo com a Califórnia em prol da transição energética e do mercado de carbono.
O estado californiano vem se destacando como contraponto ao trumpismo dentro dos EUA.
O governador da Califórnia, Gavin Newsom, vem se firmando como principal contraponto a Trump dentro dos Estados Unidos.
Ele já comparou o atual presidente com "ditadores falidos", após o governo federal enviar forças militares para conter protestos em Los Angeles.
A Califórnia também levou uma delegação própria para os debates na Alemanha e há a expectativa que isso se repita em Belém.
Estados, porém, não têm mandato formal dentro da UNFCCC, o braço climático da ONU, e, portanto, não podem votar nas negociações, apenas atuar com incidência.
Desde que assumiu o seu novo mandato, Trump cortou incentivos para políticas de preservação ambiental e transição energética e incentivou os combustíveis fósseis.
VEJA A LISTA COMPLETA DE DELEGAÇÕES NA PRÉ-COP30, EM BRASÍLIA
- África do Sul
- Alemanha
- Angola
- Arábia Saudita
- Armênia
- Austrália
- Azerbaijão
- Barbados
- Bélgica
- Bolívia
- Burkina Faso
- Canadá
- Chile
- China
- Colômbia
- COP29
- Coreia do Sul
- Croácia
- Cuba
- Dinamarca
- Emirados Árabes Unidos
- Equador
- Eslovênia
- Espanha
- Etiópia
- França
- Honduras
- Ilhas Marshall
- Índia
- Indonésia
- Iraque
- Irlanda
- Itália
- Japão
- Líbia
- Malásia
- Maldivas
- Marrocos
- México
- Nepal
- Noruega
- Nova Zelândia
- Países Baixos
- Palau
- Panamá
- Papua-Nova Guiné
- Paraguai
- Peru
- Polônia
- Portugal
- Quênia
- Reino Unido
- República Democrática do Congo
- República do Congo
- República Dominicana
- Rússia
- Singapura
- Suíça
- Tailândia
- Turquia
- Tuvalu
- Uganda
- União Europeia
- Uruguai
- Vanuatu
- Venezuela
- Zimbábue