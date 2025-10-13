BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Os Estados Unidos não enviaram representantes para as reuniões preliminares da COP30, a conferência de clima da ONU (Organização das Nações Unidas), mantendo o boicote às negociações desde que Donald Trump voltou ao poder.

A cúpula preparatória começou nesta segunda-feira (13), em Brasília, e conta com 67 delegações, de todos os cinco continentes.

Entre os quatro maiores poluidores do mundo, apenas os EUA não estão no evento, que conta com representantes de China, Índia e União Europeia.

A COP30 acontece em Belém, de 10 a 21 de novembro, e o presidente Lula convidou, mais de uma vez, Trump para comparecer ?mas até agora o republicano não deu sinais de que comparecerá nem de que mandará representantes.

O presidente dos Estados Unidos já anunciou que o país vai se retirar do Acordo de Paris, o tratado para redução de emissões de CO2 e combate à mudança climática que é a base das negociações da conferência.

Por isso, a cúpula preparatória de Bonn, na Alemanha, que aconteceu em julho, já foi realizada sem a presença de delegações dos EUA.

Como resposta a esse boicote, entes subnacionais do país passaram a se engajar nos debates climáticos.

Durante a Semana de Clima de Nova York, por exemplo, o Brasil driblou o governo Trump e fechou um acordo com a Califórnia em prol da transição energética e do mercado de carbono.

O estado californiano vem se destacando como contraponto ao trumpismo dentro dos EUA.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, vem se firmando como principal contraponto a Trump dentro dos Estados Unidos.

Ele já comparou o atual presidente com "ditadores falidos", após o governo federal enviar forças militares para conter protestos em Los Angeles.

A Califórnia também levou uma delegação própria para os debates na Alemanha e há a expectativa que isso se repita em Belém.

Estados, porém, não têm mandato formal dentro da UNFCCC, o braço climático da ONU, e, portanto, não podem votar nas negociações, apenas atuar com incidência.

Desde que assumiu o seu novo mandato, Trump cortou incentivos para políticas de preservação ambiental e transição energética e incentivou os combustíveis fósseis.

VEJA A LISTA COMPLETA DE DELEGAÇÕES NA PRÉ-COP30, EM BRASÍLIA

- África do Sul

- Alemanha

- Angola

- Arábia Saudita

- Armênia

- Austrália

- Azerbaijão

- Barbados

- Bélgica

- Bolívia

- Burkina Faso

- Canadá

- Chile

- China

- Colômbia

- COP29

- Coreia do Sul

- Croácia

- Cuba

- Dinamarca

- Emirados Árabes Unidos

- Equador

- Eslovênia

- Espanha

- Etiópia

- França

- Honduras

- Ilhas Marshall

- Índia

- Indonésia

- Iraque

- Irlanda

- Itália

- Japão

- Líbia

- Malásia

- Maldivas

- Marrocos

- México

- Nepal

- Noruega

- Nova Zelândia

- Países Baixos

- Palau

- Panamá

- Papua-Nova Guiné

- Paraguai

- Peru

- Polônia

- Portugal

- Quênia

- Reino Unido

- República Democrática do Congo

- República do Congo

- República Dominicana

- Rússia

- Singapura

- Suíça

- Tailândia

- Turquia

- Tuvalu

- Uganda

- União Europeia

- Uruguai

- Vanuatu

- Venezuela

- Zimbábue