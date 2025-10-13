PORTO ALEGRE , RS (FOLHAPRESS) - Uma cobra sucuri de cerca de cinco metros de comprimento foi capturada neste domingo (12) por bombeiros em uma área próxima a um balneário em Rio Quente, no interior de Goiás.

O animal estava escondido em um buraco de concreto, perto de um cano, em uma área de acesso às piscinas e pequenas cachoeiras artificiais de um resort.

O resgate foi realizado por militares do 9º Batalhão Bombeiro de Caldas Novas, município vizinho e principal polo turístico da região de águas termais.

Os bombeiros foram acionados por uma pessoa que havia visto o animal próximo a uma pedra à beira d'água.

Ao menos cinco pessoas auxiliaram no resgate, com o uso de gancho, cabo e cambão. A ação foi acompanhada por banhistas, que aplaudiram os bombeiros.

Após a captura, a sucuri foi levada de caminhonete pelos bombeiros para um ponto seguro e afastado, onde foi solta.