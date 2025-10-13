RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um professor foi preso nesta segunda (13) no Rio de Janeiro sob suspeita de importunação sexual contra alunas, em uma unidade da escola Tamandaré, de ensino fundamental, na zona oeste da cidade. Ele foi preso em casa, onde os agentes também apreenderam celular e notebook.

Ele ainda não constituiu defesa. Em nota, a escola afirmou que foi informada por intermédio da imprensa sobre a prisão e que afastou o docente da instituição.

"Em respeito à imprensa, à comunidade escolar e à sociedade em geral, afirmamos que o referido professor foi afastado de imediato da instituição, quando tomamos conhecimento da denúncia e que estamos contribuindo desde o início desta situação com as autoridades, na expectativa de que as apurações sejam conclusivas e tragam as respostas que representem a verdade."

O professor foi preso por agentes da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes). Segundo a Polícia Civil, a investigação teve início após as mães de alunas realizarem o registro da ocorrência na unidade policial, no dia 1º de outubro.

De acordo com as denunciantes, as estudantes relataram comportamentos, comentários sobre a aparência das adolescentes e gestos obscenos do professor. Segundo o registro, ele ficava na passagem da porta para que as alunas tivessem que esbarrar nele.

A polícia afirmou, ainda, que as adolescentes escreveram cartas para relatar o comportamento do professor, mas o material teria sido retido por outro docente. Essa ação também está sendo investigada.

Segundo a corporação, as alunas foram ouvidas, e investigadores analisaram imagens de câmera de segurança antes de pedir a prisão do professor.