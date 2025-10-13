SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher de 33 anos e a filha dela, uma adolescente de 15, foram achadas mortas em um apartamento na Barra da Tijuca, no Rio.

Corpos de Lidiane Aline Lorenço e Miana Sophya Santos foram achados após vizinhos desconfiarem do cheiro que vinha do apartamento delas e acionarem os bombeiros. Elas estavam em cômodos separados da casa, segundo registro dos bombeiros feito na sexta-feira (10).

Causa das mortes não foi divulgada e a Polícia Civil não informou quais são as linhas de investigação. Em nota enviada ao UOL, o órgão se limitou a informar que "diligências estão em andamento". O caso é acompanhado pelo 16º DP da Barra da Tijuca.

As duas eram naturais da cidade de Santa Cecília (SC), a 300 quilômetros de Florianópolis. Lidiane se mudou para o Rio há mais de cinco anos. A filha dela teria se mudado para morar com a mãe recentemente, segundo informações dadas por familiares nas redes sociais.

A mulher trabalhava como modelo e era estudante de medicina de uma universidade particular do Rio, segundo publicações feitas por Lidiane nas redes sociais. Lidiane tinha mais de 50 mil seguidores no Instagram e usava a rede para compartilhar detalhes da sua rotina.

Corpos das duas foram velados neste domingo (12). Elas foram enterradas no Cemitério Municipal de Santa Cecília.