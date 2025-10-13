SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem estiver na capital ou em algumas cidades do litoral paulista deve manter o guarda-chuva à mão nos próximos dias, sobretudo neste começo de semana.

A previsão é que a cidade de São Paulo e municípios da Baixada Santista e do litoral norte tenham pancadas de chuva ao longo desta segunda-feira (13), segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O instituto emitiu alerta laranja para tempestades nesta segunda no estado, com chuvas que podem chegar a 100 mm, além de ventos intensos e queda de granizo. Há risco de quedas de árvores e alagamento.

Na capital, nesta segunda as rajadas de vento devem superar os 60 km/h. Com isso, existe o risco que resultem na formação de alagamentos e na queda de árvores, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura.

Na capital, são esperadas pancadas de chuva de novo na terça (14). Nos dois dias seguintes, o céu deve ficar com muitas nuvens e existe a possibilidade de que a chuva surja em algum momento, mas isoladamente.

A temperatura na capital nesta segunda deve variar entre 18°C e 27°C. De terça até quinta, a mínima esperada é de 14°C e a máxima, de 29°C.

No restante do estado, as temperaturas devem ficar amenas durante o dia, com chuva ?de menos intensidade do que nesta segunda.

LITORAL

No município de Guarujá, a previsão aponta que a temperatura máxima deve ser de 33º nesta segunda, com pancadas de chuva.

No período de terça até quinta, o céu deve permanecer encoberto e com possibilidade de chuva isolada, com os termômetros no mínimo em 18°C e no máximo em 27°.

Em Santos, o tempo também deve ser quente nesta segunda, com a possibilidade de os termômetros chegarem aos mesmos 33°C. A cidade pode ter pancadas de chuva ao longo do dia.

De terça até quinta, o município deve continuar com muitas nuvens e possibilidade de chuvas isoladas, com temperaturas de 15°C a 28°C.

Quem estiver em Bertioga nesta segunda igualmente deve se preparar para o calor. Lá a temperatura máxima esperada é de 35°C. O que também deve se repetir são as pancadas de chuva e o céu nublado.

De terça até quinta, Bertioga ainda pode registrar chuva, mas de forma isolada. Nesses dias, a temperatura vai de 13°C a 26°C.

A previsão é bem parecida para as cidades de Caraguatatuba e Ubatuba.

Em Caraguatatuba, a temperatura máxima esperada para esta segunda é de 34°C. Depois, varia de 15°C a 27°C, de terça até quinta.

Em Ubatuba, os termômetros devem subir até 35°C nesta segunda. E, de terça até quinta, a expectativa é que fiquem entre 13°C e 26°C.

As duas cidades devem ter pancadas de chuva só nesta segunda. Desse dia até quinta, o céu deve ter muitas nuvens, com chances de chuva isolada.