RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu em flagrante neste domingo (12) um homem que perseguiu a ex-mulher até a delegacia, onde ela registrava uma ocorrência contra ele. Ele também é suspeito de agressões físicas e psicológicas. O caso aconteceu em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

O nome do preso não foi revelado. A reportagem não localizou a defesa dele.

Segundo a polícia, a vítima estava na Deam (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Nova Iguaçu registrando uma ocorrência de ameaça e perseguição quando o ex-marido chegou. Ele teria ofendido a mulher na frente de outras pessoas e tentado agredir um agente.

Ele fugiu em uma motocicleta, mas foi alcançado por policiais civis que estavam na delegacia.

À Polícia Civil a vítima disse ter sofrido agressões físicas, psicológicas e sexuais durante os 27 anos em que esteve casada. Ela afirmou que o homem a obrigava a manter relações sexuais, sob ameaça, com a alegação de que ele pagava as contas da casa.

Ela teria terminado o relacionamento duas semanas antes de registrar o boletim de ocorrência. Nesse período, relatou a vítima, o homem a perseguiu por ligações telefônicas, mensagens no celular e invasão à residência.