RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um avião de pequeno porte caiu sobre uma casa no Setor Santos Dumont, em Goiânia (GO), na manhã desta segunda-feira (13). O piloto, único ocupante da aeronave, sobreviveu e foi socorrido com ferimentos leves, segundo o Corpo de Bombeiros de Goiás.

A corporação informou que o homem foi encontrado consciente e fora da aeronave. Não há registro de feridos entre os moradores da casa atingida.

Após o impacto, houve vazamento de combustível, e a área foi isolada para evitar risco de incêndio.

A Força Aérea Brasileira comunicou que o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) enviou uma equipe do Sexto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, com sede em Brasília, para realizar a ação inicial da ocorrência.

Durante essa etapa, segundo a FAB, os técnicos coletam e confirmam dados, preservam elementos do local e verificam os danos à aeronave e à estrutura atingida. Não foi informado prazo para a conclusão das investigações.