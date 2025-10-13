SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil investiga a morte de mãe e filha na cidade de São Paulo depois de comerem um bolo de aniversário que foi levado até a casa delas por um parente.

O caso ocorreu em junho e veio à tona agora com a investigação do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), que cumpriu mandados de busca e apreensão na quarta-feira (8).

De acordo com o boletim de ocorrência, no dia 7 de junho, um sábado, houve uma festa de aniversário na casa de parentes das vítimas.

Larissa de Jesus Castilho, 21, participou da comemoração. Ao final, ela não foi para casa e pediu que um parente, um adestrador de animais de 43 anos, levasse um pedaço do bolo para a mãe dela, que não foi à festa. O homem disse que levaria no dia seguinte pela manhã.

No domingo, a autônoma Ana Maria de Jesus, 52, recebeu o doce pela manhã, em casa, no Ipiranga, na zona sul. À tarde, quando Larissa saiu com outra parente, de 16 anos, a mãe comeu o bolo. Cerca de 40 minutos depois, Ana Maria ligou para a filha dizendo que estava se sentindo mal e que não conseguia ficar em pé.

Larissa avisou a irmã, de 19 anos, e pediu que ela socorresse a mãe, que foi encontrada em cima da cama, convulsionando. Ana Maria foi levada ao Hospital Heliópolis, onde foi intubada.

Larissa e a adolescente foram até a unidade, onde ficaram por um período. Depois, foram para casa, por volta de meia-noite. Chegando lá, também consumiram o bolo.

A adolescente contou que comeu apenas um pedaço, enquanto Larissa ingeriu metade da fatia e chegou a reclamar de um gosto amargo.

Cerca de 20 minutos depois, a adolescente sentiu falta de ar e dor de estômago. Já Larissa disse estar com tontura, falta de ar e vontade de vomitar. Logo depois, ela convulsionou e ficou roxa.

A adolescente contou, no boletim de ocorrência, que chamou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e recebeu orientações sobre o que fazer até a chegada da ambulância. Quando a equipe chegou, Larissa já estava morta.

Ana Maria, a mãe, ficou internada por cerca de uma semana e recebeu alta. Porém, foi levada ao hospital diversas vezes, até ser internada novamente no Hospital Heliópolis, e depois foi transferida para o Hospital São Paulo, onde morreu em 29 de julho.

Segundo o registro policial, ela sofreu intoxicação e morreu com insuficiência respiratória.

O parente que levou o pedaço de bolo para Ana Maria disse que o doce foi cortado por Larissa no dia da festa e que ele guardou o pedaço lacrado na geladeira até entregá-lo no dia seguinte.

A responsável pela festa, aniversário do filho dela, disse que encomendou o bolo, que foi recebido em perfeito estado. A mulher contou que todos os presentes comeram o bolo sem relatar sabor ou cheiro estranho e que ninguém passou mal. Disse, ainda, que muitos convidados levaram pedaços para casa.

O caso foi registrado como morte suspeita no 16º DP (Vila Clementina). Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), exames foram requisitados ao IML (Instituto Médico Legal).

"O caso é investigado pelo DHPP. Na última quarta-feira (8), as equipes da unidade cumpriram mandados de busca relacionados aos fatos. Diligências seguem em andamento visando ao esclarecimento do crime", afirmou.


