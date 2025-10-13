PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Uma jovem de 19 anos morreu após passar mal depois de comer um acarajé em Senhor do Bonfim, a 384 km de Salvador.

De acordo com a Polícia Civil da Bahia, Ana Beatriz de Araújo Rodrigues começou a se sentir mal em casa após ingerir o acarajé. A jovem foi socorrida e levada a uma unidade de pronto atendimento, mas não resistiu.

O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Senhor do Bonfim.

A polícia investiga a causa da morte. O corpo foi encaminhado para necropsia, e a Secretaria da Saúde da cidade fez uma notificação de possível caso de intoxicação exógena.

De acordo com a Polícia Civil, já foram solicitadas as perícias necessárias para elaborar os laudos devem indicar a causa da morte.