A emissora pública traz mais um trecho da conversa com o treinador no domingo (19), às 20h30, no programa esportivo Brasil Esporte. O conteúdo também entra no ar na edição inédita do videocast Copa Delas.

Durante o papo, o técnico traça um panorama sobre seu trabalho no comando da Amarelinha. O convidado comenta a expectativa para a Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027, que será disputada no país. Ele ainda fala sobre a craque Marta, artilheira e principal jogadora da história da seleção.

Arthur Elias reflete sobre a formação de público nos estádios e destaca o desenvolvimento nacional do futebol feminino. A entrevista aborda a evolução do Campeonato Brasileiro da categoria, competição que a TV Brasil transmitiu em sinal aberto para todo o país.

Em 2025, o canal ampliou a presença do esporte feminino em sua programação com ótimos resultados de audiência. A TV Brasil mostrou os jogos da Série A1 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino e as fases decisivas das Séries A2 e A3 da modalidade, além das finais das categorias de base pelo título do Brasileirão Feminino Sub-17 e Sub-20. Ainda exibiu as partidas da seleção na Conmebol Copa América Feminina e foi a emissora oficial da Liga de Basquete Feminino (LBF Caixa).

Arthur Elias concedeu essa entrevista especial para as jornalistas Marília Arrigoni, apresentadora do Stadium e do videocast Copa Delas, e Brenda Balbi, que participou da cobertura das transmissões dos jogos de futebol feminino da TV Brasil na atual temporada.