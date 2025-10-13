SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma árvore de grande porte caiu sobre um veículo no estacionamento de uma loja na avenida Professor Vicente Rao, no Brooklin, zona sul da cidade de São Paulo, na tarde desta segunda-feira (13). Ao lado dela, uma outra menor também caiu, por estarem no mesmo canteiro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém se feriu porque no momento do acidente, o carro estava vazio. O veículo, no entanto, ficou totalmente amassado bem no meio, o que deve dar perda total.

A corporação ainda não havia enviado uma equipe para avaliar a situação até a publicação deste texto. No entanto, ela informou que naquela região os ventos chegaram a cerca de 60 km/h mais cedo, o que pode ter provocado a queda das árvores que, possivelmente, estariam com as raízes fracas.

Apesar de as rajadas de vento estarem mais fortes do que o normal, devido à chegada de uma frente fria à região metropolitana, os bombeiros informaram que só havia mais um chamado envolvendo árvores, mas foi um galho que caiu sobre a fiação da Enel em Itapecerica da Serra, interrompendo o fornecimento de energia.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, a rajada de vento mais forte registrada na zona norte da capital, na estação meteorológica automática do Mirante de Santana foi de 54,8 km/h às 10h40.

Na região central, a estação da Sé registrou 45,7 km/h às 10h10. E na estação da Lapa, na zona oeste, os ventos chegaram a 45,4 km/h às 9h50 e às 11h50.

A propagação da frente fria gerou áreas de instabilidade que estão provocando chuvas mais fortes em áreas do norte paulista e do sul mineiro. Na capital e Grande São Paulo, a chuva é fraca e as rajadas de vento ainda podem ser fortes, acima dos 50 km/h, porém não há previsão de temporais. A temperatura apresenta lento e gradual declínio nas próximas horas.