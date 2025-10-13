, nas cidades de Osasco, São Bernardo do Campo e na capital paulista. Com isso,, segundo balanço divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.

Cem casos permanecem em investigação, assim como três mortes, sendo uma de um morador de São Paulo e duas de pessoas que viviam em São Bernardo do Campo. No final de semana, três óbitos tiveram a relação com intoxicação por metanol descartada.

O estado já descartou 246 casos possíveis. Entre os 28 confirmados, cinco são casos que resultaram em mortes, dos quais três homens de 54, 46 e 45 anos, residentes da cidade de São Paulo, uma mulher de 30 anos de São Bernardo do Campo e um homem de Osasco de 23 anos.



Fiscalizações e interdições

Órgãos de fiscalização tiveram plantão reforçado durante o final de semana, elevando de 13 para 15 o número de estabelecimentos interditados pelas equipes de vigilância sanitária. Segundo a Secretaria de Saúde, as interdições podem ter vários motivos, entre os quais irregularidades fiscais e sanitárias dos estabelecimentos.

No fim de semana, o Procon-SP realizou visitas de orientações junto com os Procons municipais em mais de mil bares e restaurantes de todo o estado, para reforçar cuidados. A ação abrangeu 92 cidades.