SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Táxis cadastrados na cidade de São Paulo poderão usar películas de vidro antivandalismo. A autorização faz parte de uma portaria publicada pela gestão Ricardo Nunes (MDB) na edição desta segunda-feira (13) do Diário Oficial do município.

A medida é uma tentativa de reduzir os roubos e furtos de celular pelas gangues do quebra-vidro, em que ladrões estouram vidros dos carros parados no trânsito para pegar o aparelho que está no painel do veículo, como uso de GPS, ou das mãos de passageiros.

Segundo o texto, fica autorizada a instalação de películas de proteção antivandalismo nos veículos cadastrados para o transporte individual de passageiros providos de taxímetro em todas as categorias.

A película de proteção deverá ser transparente nos veículos que utilizam faixas e corredores exclusivos de ônibus.

Na cidade de São Paulo, táxis que transitam nesses corredores não podem usar qualquer película de escurecimento nos vidros que dificulte a fiscalização interna pelos agentes de trânsito, segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego).

De acordo com a portaria, também é proibida utilização de dispositivos refletivos ou espelhados.

O material instalado, segundo a portaria, deve garantir a visão dos sinais de luzes para não oferecer risco de segurança no trânsito, e não podem dificultar a identificação do veículo.

O permissionário deverá apresentar, durante as vistorias periódicas, a nota fiscal e o certificado de conformidade do material instalado, para fins de comprovação da regularidade.

Em março, a vice-cônsul da Colômbia, Claudia Ortiz Vaca, foi atingida por uma bala perdida, quando um policial militar de folga reagiu a uma tentativa de assalto em que ladrões quebraram o vidro do táxi que ia à frente do carro de aplicativo em que estava na avenida 9 de Julho.

Segundo boletim de ocorrência, o taxista afirmou que, por volta das 7h40, estava parado em um semáforo com uma passageira que ele levaria até o terminal rodoviário da Barra Funda, na zona oeste, quando um "ladrão que usava camiseta preta e bermuda cinza" se aproximou da porta traseira esquerda do táxi.

O outro homem foi para o lado direito, onde estava a vítima, quebrou o vidro e "mergulhou dentro do carro e começou a lutar [com ela] para pegar o telefone que tinha caído no chão, dentro do veículo". Na reação, o policial acabou acertando a vice-cônsul, que caminhava pela calçada.

Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgados em julho, o Brasil teve 476,1 mil furtos de celulares em 2024.