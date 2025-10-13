SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um policial militar da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicleta) foi agredido na noite de sábado (11) ao tentar realizar uma abordagem a um motociclista em uma via no Jardim Detroit, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

No local ocorria um baile funk que contava com a presença de dezenas de pessoas.

Um vídeo gravado com um celular mostra o momento em que o PM tenta abordar o condutor de uma motocicleta. O homem tenta se esquivar, mas é agarrado pelo policial. Na sequência, o soldado é agredido por várias pessoas que presenciaram a cena.

O motociclista conseguiu escapar. A moto que ele utilizava foi retirada do local por frequentadores do baile.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), um grupo de policiais estavam realizando um patrulhamento na área e decidiram abordar um homem, que desobedeceu a ordem de parada e fugiu com a moto para o meio de uma multidão.

A pasta não detalhou porque os agentes realizaram a abordagem. Um PM tentou então fazer novamente a abordagem, mas foi recebido com hostilidade pelas pessoas que estavam no local, diz a secretaria. .

Outras equipes da PM foram para o endereço em apoio aos policiais da Rocam, o que resultou na dispersão do público presente.

De acordo com a Polícia Militar, não houve presos. Ninguém ficou ferido.