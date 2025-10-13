SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O 11º voo integrado do foguete Starship, da SpaceX, foi realizado com sucesso nesta segunda-feira (13), trazendo um marco importante no desenvolvimento do maior e mais potente lançador da história.

Foi o segundo teste totalmente bem-sucedido da segunda versão do Starship, após uma série de falhas que causou embaraços e atrasos à SpaceX em 2025.

O lançamento aconteceu no início da janela de oportunidade, às 20h23 (de Brasília, duas horas a menos em Starbase, no Texas, de onde se deu a partida), e em pouco mais de seis minutos o segundo estágio (o Starship propriamente dito) havia completado sua queima propulsiva e se colocado na trajetória desejada, um traçado suborbital que o levaria a reentrar na atmosfera sobre o oceano Índico e mergulhar nele, numa descida suave, pouco mais de uma hora depois.

O primeiro estágio (conhecido como Super Heavy) completou seu segundo voo, já que ele já havia sido utilizado e recuperado antes na oitava missão de teste. Dos 33 motores do primeiro estágio que voaram naquela ocasião, 24 foram mantidos e outros 9 tiverem de ser substituídos -mostrando que ainda há desafios a cumprir para obter a rápida e total reutilização ambicionada pela companhia.

Desta vez, a SpaceX optou por não tentar levar o primeiro estágio de volta à platafoma, em vez disso usando-o para o teste de uma manobra de pouso que será aplicada à próxima versão do veículo. O processo se deu exatamente como o esperado, com um mergulho do Super Heavy no golfo do México.

Quanto ao segundo estágio, ele repetiu a dose da missão anterior, realizando testes de liberação de simuladores de satélites Starlink, além de um disparo de um dos motores -procedimento essencial para futuras missões verdaderamente orbitais.

A reentrada também representou testes importantes para o veículo, que teve mudanças implementadas em seu escudo térmico -possivelmente a tecnologia mais desafiadora a ser desenvolvida pela SpaceX para tornar o Starship de fato um veículo reutilizável prático. Ao retornar à atmosfera, o escudo é envolvido em plasma e submetido a temperaturas superiores a 1.500 graus Celsius.

O QUE VEM AGORA -E DEPOIS

O sucesso pavimenta o caminho para que a terceira versão do Starship, com mais atualizações, mais motores e tanques de propelente maiores, possa iniciar seu programa de testes em voo. Vários deles já estão em construção, e a empresa de Elon Musk espera ter o primeiro voo do Starship 3 até o final do ano.

Para o ano que vem, o plano é demonstrar a recuperação do segundo estágio (algo que ainda não foi feito) e o reabastecimento em órbita -procedimento essencial para as ambições de usar o Starship no programa Artemis, da Nasa, a fim de transportar astronautas à superfície da Lua.

A rigor, a primeira missão tripulada com alunissagem seria a Artemis 3, marcada para 2027, mas, durante a transmissão do lançamento, nesta segunda-feira, a SpaceX derrubou implicitamente essa data -algo que já era muito especulado-, ao dizer que iniciará transporte comercial de cargas (e não tripulação) à superfície da Lua em 2028. A empresa também pretende oferecer o mesmo serviço, mas para Marte, a partir de 2030.

Tudo isso depende, contudo, do bom andamento das próximas etapas do programa de teste. Não custa lembrar que a companhia teve um ano difícil, com muitas falhas seguidas, justamente na transição entre a primeira e a segunda versões do Starship. Vai saber que surpresas aguardam os engenheiros no salto para a terceira.

O governo americano declara abertamente estar em uma corrida contra a China pela primeiro pouso lunar tripulado do século 21. A missão Artemis 2, que deve voar no ano que vem, levará humanos pela primeira vez desde 1972 às imediações lunares, mas não haverá pouso. Enquanto isso, o programa espacial chinês segue desenvolvendo veículos similares aos usados no antigo Programa Apollo, com o objetivo de realizar seu primeiro pouso lunar com astronautas antes de 2030.

Além da SpaceX, a empresa Blue Origin, de Jeff Bezos, também está contratada para fornecer futuros módulos para alunissagens tripuladas, a partir da Artemis 5, mas há estudos internos para tentar improvisar um módulo originalmente feito para cargas, o Blue Origin Mark 1, a fim de levar astronautas e bater os chineses na corrida para a Lua.