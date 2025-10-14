SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O clima na região metropolitana de São Paulo nesta terça-feira (14) deve ser semelhante ao desta segunda (13), com temperaturas agradáveis, que não devem ultrapassar os 25°C, mas com previsão de chuva em pontos isolados, acompanhadas de ventos fortes.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e a Climatempo apresentam previsões parecidas. O dia começa com sol, mas há possibilidade de pancadas de chuva isoladas durante a manhã, que podem se estender até o meio-dia. A partir daí, a temperatura sobe, atingindo o pico entre 13h e 15h, variando de 24°C a 25°C. Depois disso, os termômetros voltam a cair, e o tempo deve se manter estável, chegando a 17°C à noite.

Devido a esse cenário, o Inmet emitiu um alerta laranja, que indica perigo de tempestades em quase todo o estado até a manhã desta terça. Apenas o extremo sul do estado não seria atingido.

A previsão aponta para chuva entre 30 mm/h e 60 mm/h ou de 50 mm/dia a 100 mm/dia, ventos que podem ultrapassar 100 km/h e possibilidade de queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e danos em plantações.

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, por outro lado, não indica chuva significativa na capital, apenas garoa leve à noite. O órgão municipal prevê temperaturas semelhantes, com mínima de 17°C na madrugada e máxima de 24°C no início da tarde.

Nesta segunda, o Inmet registrou a mínima de 18,4°C às 5h da manhã e a máxima de 26,3°C às 11h, no Mirante de Santana, na zona norte da capital, onde é feita a medição oficial da cidade.

A Defesa Civil do Estado imitiu um comunicado sobre o sobre alerta de rajadas de vento que vão de moderado até forte intensidade que deve atingir todo o litoral paulista até esta terça.

"A Defesa Civil recomenda que a população evite a prática de esportes e atividades náuticas durante o período, não se abrigue debaixo de árvores, mantenha distância de redes elétricas e verifique o reforço de telhados, toldos e objetos que possam ser deslocados pelo vento", destaca o órgão estadual.

*

PREVISÃO PARA AS DEMAIS REGIÕES DO ESTADO:

Municípios - Temperatura mínima - Temperatura máxima

Baixada Santista - 16°C - 26°C

Vale do Ribeira - 15°C - 26°C

Litoral norte - 14°C - 26°C

Serra da Mantiqueira - 10°C - 23°C

Vale do Paraíba - 13°C - 26°C

Campinas - 14°C - 28°C

Sorocaba - 13°C - 27°C

Presidente Prudente - 15°C - 29°C

Marília - 13°C - 31°C

Bauru - 14°C - 30°C

Araraquara - 15°C - 33°C

Araçatuba - 15°C - 32°C

São José do Rio Preto - 17°C - 27°C

Franca - 20°C - 28°C

Ribeirão Preto - 16°C - 29°C

Barretos - 17°C - 29°C