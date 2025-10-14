SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em entrevista ao Roda Viva, na noite desta segunda-feira (13), Carlos Nobre, professor da USP e um dos principais especialistas em clima do Brasil, defendeu que a população vote em 2026 apenas em políticos que entendam os riscos que a Amazônia corre.

"Vamos eleger só políticos que vão lutar muito para evitar a emergência climática", disse.

Em uma referência indireta ao governo de Jair Bolsonaro (PL), ele disse que a Amazônia não aguenta mais quatro anos de um governo negacionista em relação ao meio ambiente.

O professor destacou que seu ponto de vista em relação às eleições é independente de ideologias, ou seja, para defender a Amazônia o político pode ser de esquerda, centro ou direita.

Ele destacou pesquisas que registram 23 pontos próximos de não retorno ao redor do mundo, o que inclui a floresta amazônica, que entraria em colapso devido ao desmatamento e causaria mudanças drásticas nos biomas brasileiros.

Mais cedo, também durante a entrevista, ele disse que a exploração de petróleo na margem equatorial do Amapá não faz sentido em termos climáticos.

O especialista falou sobre o risco de vazamento e sobre a importância de reduzir a exploração de combustíveis fósseis, para diminuir a temperatura do planeta.

Ao responder sobre a temperatura média global, o cientista afirmou que, sem a colaboração dos Estados Unidos, é preciso acelerar a transição energética e defendeu que o Brasil lidere essa mobilização mundial.