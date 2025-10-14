SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Júbilo em Israel e Gaza esbarra em incertezas, governo estima corte de R$ 7,1 bi em emendas sem MP dos impostos, apagão atinge estados do Brasil? e outras notícias para começar esta terça-feira (14).

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Euforia de israelenses e palestinos esbarra em incertezas sobre próximos passos de acordo de paz. Eventual desarmamento do grupo terrorista é discordância que carrega maior risco de implodir cessar-fogo em Gaza.

ARGENTINA

Com ajuda a Milei, Trump aposta em reduzir influência chinesa na Argentina. Secretário dos EUA que prometeu troca de moedas fala em oportunidades para empresas americanas. Presidentes se encontram na Casa Branca às vésperas de eleições legislativas cruciais para argentino.

STF

Vaga de Barroso no STF reaviva pressão sobre Lula, que só escolheu 1 mulher em 10 indicações. Entidades cobram nomeação de ministra, sobretudo negra. Apenas 3 mulheres ocuparam bancada da corte na história.

CONGRESSO NACIONAL

Emendas terão corte de R$ 7,1 bi no Orçamento de 2026 sem MP dos impostos, calcula governo. Verba pode sofrer congelamento adicional de R$ 4,5 bi se Congresso barrar corte de benefícios tributários. Executivo tenta negociar medidas para compensar perdas com derrubada da medida.

MERCADO

Interferência no sistema nacional causa aapagão em vários estados do país. Falha no fornecimento de energia elétrica ocorreu no início da madrugada desta terça (14). Notas de empresas de energia explicam que houve esquema para alívio de carga.

GOVERNO LULA

'Não dá para ser casado e ter vida de solteiro', diz Sabino sobre aliados que votam contra governo. Gleisi afirma que governo decidirá até o fim de semana sobre 'demissões dos infiéis'. Declaração foi dada a jornalistas após reunião com Geraldo Alckmin.

EQUILÍBRIO E SAÚDE

MEC suspende por 120 dias edital de abertura de novos cursos privados de medicina. Em menos de dois anos, Ministério da Educação aprovou 77 novos cursos, com 4.412 vagas. Chamamento público lançado em 2023 seria publicado na última sexta-feira (10), mas foi adiado pela quarta vez.

AVIAÇÃO

Gol propõe reorganização societária e saída da Bolsa. Hoje, apenas 0,78% das ações da companhia estão em circulação; o restante pertence à controladora Abra. Assembleia de acionistas será em 4 de novembro, segundo documento divulgado nesta segunda-feira.

EDUCAÇÃO

Alunos perdem mais de 1 semestre letivo no ensino médio em estados que não cumprem lei. Estudantes deveriam ter ao menos 5 horas de ensino por dia, mas na prática tempo de aula pode não chegar a 4 horas. Segundo pesquisador da USP, situação é pior em Amazonas e Bahia; estados não se manifestaram.

GOIÁS

Bombeiros capturam sucuri de 5 metros em balneário em Goiás. Equipe de Caldas Novas foi acionada para resgatar o animal em área de lazer. Operação mobilizou cinco pessoas e foi aplaudida por turistas.

SÃO PAULO

Colégio Santa Cruz investiga caso de racismo contra professor. Direção da escola manifestou 'profunda indignação' e disse que estuda medidas educacionais cabíveis. Aluno teria entregue uma suástica a um docente negro.

SPACEX

Segundo voo perfeito do Starship abre nova fase no programa. SpaceX quer iniciar testes da próxima versão até o fim do ano. Empresa de Elon Musk projeta pouso na Lua em 2028.

AVIAÇÃO

Quais as regras para usar power bank, a bateria portátil, em avião? Companhias estrangeiras endurecem regras para transporte após aumento no número de incidentes. Brasil mantém regras mais flexíveis e reforça orientações sobre transporte para companhias aéreas.