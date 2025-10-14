SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O influenciador Bruno Alexssander Souza da Silva, conhecido como Buzeira, foi preso na manhã desta terça-feira (14) em operação da Polícia Federal contra lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas por meio de bets.

Não há confirmação se ele era um dos alvos da chamada operação Narco Bet ou se foi detido por alguma outra irregularidade.

Estão sendo cumpridas 11 ordens de prisão e 19 mandados de busca e apreensão em Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

A ação é desdobramento da Operação Narco Vela, que teve como foco a repressão ao tráfico de entorpecentes por via marítima a partir do litoral brasileiro.

A operação conta, ainda, com a cooperação da Polícia Criminal Federal da Alemanha (Bundeskriminalamt?BKA), responsável por cumprir mandado de prisão cautelar contra um dos investigados atualmente em território alemão.

"As investigações indicam que o grupo criminoso utilizava técnicas sofisticadas de lavagem de dinheiro, com movimentações financeiras em criptomoedas e remessas internacionais, voltadas à ocultação da origem ilícita dos valores e à dissimulação patrimonial", afirma a PF.

Segundo a PF, parte do dinheiro movimentado teria sido direcionada para estruturas empresariais vinculadas ao setor de apostas eletrônicas, as chamadas bets.

A Justiça ainda determinou o bloqueio de bens e valores que somam mais de R$ 630 milhões, para descapitalizar a organização criminosa e reparar danos decorrentes das atividades ilícitas.

Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa, com indícios de atuação transnacional.