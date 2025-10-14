SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O influenciador Bruno Alexssander Souza da Silva, conhecido como Buzeira, 30, preso na manhã desta terça-feira (14) pela Polícia Federal em contra quadrilha de lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas por meio de bets, é conhecido por utilizar as redes sociais para divulgar jogos de apostas e investimentos em criptomoedas.

Atualmente, ele acumula 15,3 milhões de seguidores somente no Instagram, onde ostenta dezenas de carros milionários, mansões luxuosas, dinheiro e viagens. Além disso, exibe fotos com diversos famosos como o próprio Neymar, Virginia Fonseca, Zé Felipe, e o rapper Oruam.

Ele ganhou notoriedade em 2023 ao presentear o jogador Neymar com um cordão de ouro estimado em R$ 2 milhões. Na ocasião, ele tinha 4,5 milhões de seguidores no Instagram.

Natural do bairro de Itaquera (zona leste de SP), Buzeira tentou seguir carreira como jogador de futebol e MC, mas não vingou. Trabalhou em restaurante e numa empresa de comércio exterior mas foi demitido na pandemia. Depois disso, ele começou a fazer rifas e sorteios nas redes.

Ele chegou a ser citado pela PF em investigação sobre jogos de loteria, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa do influenciador a respeito da operação desta terça.

Um evento promovido evento promovido por ele em 2 de setembro deste ano terminou em vandalismo em um posto de gasolina em Olímpia, no interior de São Paulo. Ele prometeu a entrega de bichos de pelúcia com dinheiro dentro, o que atraiu uma multidão ao local.

Segundo a Prefeitura de Olímpia, o local ficou depredado e teve produtos furtados. Imagens das câmeras do estabelecimento mostram quando várias pessoas chegam ao posto e se aglomeram para gravar o influencer.

Na ocasião, o influenciador afirmou que sua McLaren teve o para-brisa danificado durante o tumulto. "Dei tanto presente lá, vários ouro, e tomei um prejuízo", disse ele na postagem. "Esse vidro aqui, tem gente falando que é uns R$ 70 mil. Eu nem parei pra pesquisar, tomara que seja menos, porque quando eu quebrei o vidro lateral foi R$ 25 mil."