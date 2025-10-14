SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo cumpre 20 mandados de busca em oito diferentes cidades do estado nesta segunda-feira (14), no âmbito das investigações dos casos de intoxicação por metanol. A Operação Poison Source (Fonte do Veneno) tem como foco desmantelar a rede criminosa envolvida na produção e na comercialização de bebidas adulteradas.

São Paulo, Santo André, Poá, São José dos Campos, Santos, Guarujá, Presidente Prudente e Araraquara tiveram mandados de busca expedidos. Segundo a polícia, o foco é apreender produtos, maquinários, insumos, celulares, documentos e outros objetos que possam auxiliar na identificação dos envolvidos e na comprovação dos crimes.

O estado de São Paulo tem 28 casos confirmados de intoxicação por metanol, segundo balanço da Secretaria de Estado da Saúde desta segunda-feira (13). Cinco pessoas tiveram a morte confirmada? três homens de 54, 46 e 45 anos, da capital, uma mulher de 30 anos, de São Bernardo do Campo (ABC) e um homem de 23 anos, de Osasco, (Grande São Paulo).

Segundo a delegada Leslie Caran Petrus, que coordena a operação, as investigações se iniciaram a partir do flagrante de um dos maiores fornecedores de bebidas falsificadas do Brasil, que foi detido. "Ele vendia garrafas com rótulos, tampinhas intactas e lacres, praticamente impossível de identificar a falsificação. Depois, descobrimos quem adquiriu esses produtos e estamos indo atrás deles hoje", diz.

A operação é coordenada pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), por meio da 1ª Delegacia de Investigações sobre Furtos e Roubos de Veículos da Divecar.

Na sexta-feira (10), a Polícia Civil fechou uma fábrica clandestina em São Bernado do Campo suspeita de produzir bebidas ligadas à morte de duas vítimas. A perícia encontrou metanol com 10% a 45% de concentração nas garrafas apreendidas.

Após a ação, o secretário da Segurança Pública do estado, Guilherme Derrite, disse que a fábrica comprava etanol adulterado com metanol de postos de combustíveis. A substância era misturada a bebidas destiladas, que foram vendidas para distribuidoras e, em seguida, para os bares.

As autoridades investigam qual posto ou rede de postos forneceu o etanol adulterado com metanol que abasteceu a fábrica e a distribuidora de bebidas. Ele afirmou que, ao identificar a origem das bebidas adulteradas, as autoridades podem concentrar a fiscalização em locais específicos.

Além dos 28 casos confirmados em São Paulo, cem casos e três óbitos ?um no município de São Paulo (de 50 anos) e dois em São Bernardo do Campo (49 e 58 anos)? permanecem em investigação. No total, 246 casos foram descartados após análises clínicas e epidemiológicas.

No país, de acordo com balanço do Ministério da Saúde divulgado no início da noite de segunda (13), há 32 casos confirmados e 181 em investigação. Outras 320 suspeitas foram descartadas. Além de São Paulo (28), há confirmações no Paraná (3) e no Rio Grande do Sul (1).

Os demais suspeitos estão em Pernambuco (43), Espírito Santo (9), Rio Grande do Sul (6), Rio de Janeiro (5), Mato Grosso do Sul (4), Piauí (4), Goiás (3), Maranhão (2), Alagoas (2), Minas Gerais (1), Paraná (1) e Rondônia (1)

Os estados de Pernambuco (3), Mato Grosso do Sul, Minas Gerais (1) e Ceará (1) também mantêm óbitos sendo investigados.