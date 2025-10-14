SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corpo de Bombeiros teve um equipamento furtado na manhã desta terça-feira (14) enquanto equipes tentavam combater incêndio na favela do Chaparral, na região da Penha, na zona leste da capital paulista.

Segundos os bombeiros, uma peça metálica chamada junta, usada para emendar uma mangueira na outra, foi cortada e levada. O furto ocorreu quando os agentes reduziram a pressão da água para conectar mais mangueiras. O equipamento ficou danificado.

Nenhum suspeito foi identificado.

As equipes chegaram ao local por volta 5h após chamado para fogo em residências na favela, que na avenida Gabriela Mistral, embaixo do viaduto Domingos Franciulli Netto, que foi interditado.

Desde o início da manhã, 15 equipes, com 34 agentes trabalham na favela, Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 5h. Quinze equipes da corporação, com 34 agentes, foram deslocadas para a favela.

Não há registro de vítimas.

Cerca de 20 barracos foram destruídos e o fogo atingiu uma área de 600 m², de acordo com a corporação.

O combate às chamas terminou por volta de 10:30 e o local foi deixado aos cuidados da Polícia Militar.