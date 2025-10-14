SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Partes da cidade de São Paulo e outros quatro municípios da Região Metropolitana estão com problemas de abastecimento de água por causa do apagão que atingiu parte do Brasil na madrugada desta terça-feira (14).

Falta de energia atingiu a estação elevatória Santa Inês, que bombeia água do sistema Cantareira para estação de tratamento, afirmou a Sabesp. A energia no local foi restabelecida, mas o processo de fornecimento de água está em recuperação, explicou a empresa.

Na cidade de São Paulo, o abastecimento de água está comprometido em parte da zona norte e nos bairros de Cangaíba, Jardim Popular, Brás, Cursino, Vila Alpina, Jabaquara e Vila Romana. Fora da capital, as cidades atingidas foram Francisco Morato, Franco da Rocha, Caieiras e Guarulhos.

Abastecimento vai voltar ao normal até a manhã desta quarta-feira (15), explicou a Sabesp. A recomendação é de que o uso da água seja feito "de forma consciente" nas regiões afetadas, afirmou a Sabesp.

APAGÃO ATINGIU TODAS AS REGIÕES DO BRASIL

Um incêndio na subestação de Bateias, no Paraná, causou a interrupção de energia na madrugada desta terça-feira. O problema aconteceu às 0h32 e as cargas foram retomadas à 1h30 nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste e às 2h30 na região Sul, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico.

Estados mais afetados pelo apagão foram São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. Em São Paulo, 937 mil clientes ficaram sem energia. A situação estava normalizada na manhã desta terça-feira, informou a Enel.

Equipes da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) vão inspecionar o local do incêndio nesta terça-feira. O órgão informou que enviou ofícios às companhias envolvidas na ocorrência, sem detalhar quais são as empresas.