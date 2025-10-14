SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem endividado por causa de apostas forjou o próprio sequestro para exigir dinheiro de resgate da própria mãe.

A história teve início após o jovem de 22 anos, manobrista em uma loja, sair de casa na tarde de quarta-feira (8) para trabalhar. Naquele dia, ele faltou ao serviço e não voltou para sua residência, na zona leste de São Paulo.

Naquela mesma data a mãe passou a receber mensagens do número do filho que anunciavam o sequestro. A exigência foi de R$ 2.000 pelo resgate.

A mulher, então, procurou o plantão da 1ª Delegacia Antissequestro, localizada no centro da capital paulista.

Os investigadores passaram a desconfiar de que não se tratava de um sequestro, mas de um golpe contra a própria família, conhecido como autosequestro. Durante as investigações, os policiais descobriram que o homem estava em São Bernardo do Campo, no Grande ABC.

Na delegacia, segundo a investigação, o homem confessou ter inventado a história para tentar tirar dinheiro da mãe e afirmou ter contraído dívidas com apostas. O telefone dele foi apreendido.

O caso foi registrado como estelionato e é investigado pela Polícia Civil.