SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fuvest divulgou nesta terça-feira (14) a relação candidato/vaga do vestibular 2026, que seleciona alunos para a USP. Medicina mantém a liderança entre os cursos mais disputados, com 90,7 candidatos por vaga, apesar de queda de 6% em relação ao ano anterior, quando o índice era de 96,5.
As graduações da área da saúde continuam entre as mais procuradas. Psicologia ocupa o segundo e o terceiro lugares, com 58,6 candidatos por vaga em São Paulo e 39,8 em Ribeirão Preto. Ambas registraram aumento no interesse ?de 5,4% e 12,7%, respectivamente.
O crescimento também atingiu cursos como ciências biomédicas, que subiu 11,4% e ficou na sexta posição, e fisioterapia, que avançou 12,8% e entrou no top 10, em nono lugar.
De acordo com a instituição, o crescimento nas áreas da saúde aumentou desde a pós-pandemia.
Completam a lista dos dez cursos mais concorridos relações internacionais (37,9 candidatos por vaga), audiovisual (30,6), publicidade e propaganda (27,6), jornalismo (25,7) e engenharia aeronáutica (22,8).
Entre os cursos menos procurados, gerontologia teve a maior queda: passou de 8,7 para 1,5 candidato por vaga, uma redução de 82,8%. Gestão ambiental também registrou retração, de 12%, enquanto geociências e educação ambiental subiu 47,1%, ainda em patamar baixo.
As licenciaturas em matemática e física mantiveram estabilidade, permanecendo entre as graduações menos escolhidas, com 2,7 candidatos por vaga.
RELAÇÃO DE CANDIDATOS/VAGA NOS CURSOS MAIS CONCORRIDOS
1 - Medicina
90,7
2 - Psicologia (SP)
58,6
3 - Psicologia (RP)
39,8
4 - Relações internacionais
37,9
5 - Audiovisual
30,6
6 - Ciências biomédicas
29,3
7 - Publicidade e propaganda
27,6
8 - Jornalismo
25,7
9 - Fisioterapia
22,9