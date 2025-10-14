SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fuvest divulgou nesta terça-feira (14) a relação candidato/vaga do vestibular 2026, que seleciona alunos para a USP. Medicina mantém a liderança entre os cursos mais disputados, com 90,7 candidatos por vaga, apesar de queda de 6% em relação ao ano anterior, quando o índice era de 96,5.

As graduações da área da saúde continuam entre as mais procuradas. Psicologia ocupa o segundo e o terceiro lugares, com 58,6 candidatos por vaga em São Paulo e 39,8 em Ribeirão Preto. Ambas registraram aumento no interesse ?de 5,4% e 12,7%, respectivamente.

O crescimento também atingiu cursos como ciências biomédicas, que subiu 11,4% e ficou na sexta posição, e fisioterapia, que avançou 12,8% e entrou no top 10, em nono lugar.

De acordo com a instituição, o crescimento nas áreas da saúde aumentou desde a pós-pandemia.

Completam a lista dos dez cursos mais concorridos relações internacionais (37,9 candidatos por vaga), audiovisual (30,6), publicidade e propaganda (27,6), jornalismo (25,7) e engenharia aeronáutica (22,8).

Entre os cursos menos procurados, gerontologia teve a maior queda: passou de 8,7 para 1,5 candidato por vaga, uma redução de 82,8%. Gestão ambiental também registrou retração, de 12%, enquanto geociências e educação ambiental subiu 47,1%, ainda em patamar baixo.

As licenciaturas em matemática e física mantiveram estabilidade, permanecendo entre as graduações menos escolhidas, com 2,7 candidatos por vaga.

RELAÇÃO DE CANDIDATOS/VAGA NOS CURSOS MAIS CONCORRIDOS

1 - Medicina

90,7

2 - Psicologia (SP)

58,6

3 - Psicologia (RP)

39,8

4 - Relações internacionais

37,9

5 - Audiovisual

30,6

6 - Ciências biomédicas

29,3

7 - Publicidade e propaganda

27,6

8 - Jornalismo

25,7

9 - Fisioterapia

22,9