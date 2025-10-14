No momento, apenas um foco permanece ativo, na região de Procópia, no Território Kalunga, onde as equipes seguem em combate. Os demais focos foram extintos e continuam sob monitoramento para evitar qualquer reignição, acrescentou o instituto.
Um dos incêndios teve início nas proximidades do povoado Cormari. Ele chegou a atingir o parque, onde foi combatido de forma mais intensa pelas equipes de contenção do fogo.
A operação de combate contou com 211 pessoas envolvidas, entre servidores e brigadistas do Ibama/Prevfogo, ICMBio, Rede Contra Fogo, Brivac, Brigada de São Jorge e Brigada Cerrado em Pé.
ICMbi | incêndio | Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros