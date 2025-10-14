SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil da Bahia localizou na manhã desta terça-feira (14) os corpos de três pessoas na zona rural de Anguera, cidade de 11 mil habitantes no sertão baiano, a 155 km de Salvador.

Os corpos foram encontrados em uma ação da Operação Vale das Sombras, que investiga o desaparecimento de Letícia Araújo Rodrigues, 22, Carol Ferreira Rodrigues, 21, e Rafaela Carvalho Silva, 15. As três jovens, que vivem na zona urbana da cidade, estão desaparecidas desde o dia 6 de outubro.

A polícia encontrou os corpos nas proximidades do povoado de Guaribas, em um local de difícil acesso. A perícia ainda vai confirmar se são as jovens desaparecidas.

"É uma tragédia. Nossa cidade nunca viveu uma situação como esta", afirma o prefeito Mauro Vieira (PSD), que destaca que a cidade estava havia mais de um ano sem registro de morte violenta.

A prefeitura informou que está prestando apoio às famílias das três jovens desaparecidas.

Cinco pessoas, sendo três mulheres e dois homens, foram presas sob suspeita de participação no desaparecimento das jovens. As duas prisões mais recentes foram feitas na madrugada desta terça nas cidades de Anguera e Feira de Santana.

Outras duas pessoas já haviam sido presas em flagrante na primeira fase da operação, na última quarta-feira (8). Na ocasião, a Polícia Civil encontrou em um imóvel objetos das vítimas, roupas queimadas e identificou vestígios compatíveis com sangue.

No sábado (11), dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos, com a apreensão de celulares e roupas de uma das vítimas. Dois dias depois, uma mulher de 19 anos teve prisão preventiva decretada sob suspeita de envolvimento direto no crime.

A Polícia Civil investiga autoria e motivação do crime.