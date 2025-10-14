SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um garoto de 11 anos encontrou a arma do pai, um CAC (colecionador, atirador desportivo e caçador), e atirou contra um menino de 9 anos, em Jundiaí, interior de São Paulo, na noite de segunda-feira (13).

O menino foi atingido no rosto, abaixo do olho esquerdo. No registro da ocorrência não há informação se o disparo foi acidental. A arma utilizada foi uma pistola 9mm.

De acordo com o boletim de ocorrência, o pai do garoto que atirou disse que estava trabalhando na frente da casa quando ouviu o barulho do disparo vindo de dentro da residência.

Ele contou que ao entrar no imóvel encontrou o menino ferido e sangrando e o filho visivelmente apavorado. De acordo com o pai, após o disparo, o filho entrou em estado de choque e jogou a arma em um canto do quarto.

O homem disse ainda que levou o menino imediatamente para a Santa Casa de Louveira, junto de seus pais.

O menino foi transferido para o Hospital São Vicente, em Jundiaí, e, segundo registro policial, está bem e não corre risco de vida.

O pai do atirador disse que é CAC e que costumava manter a arma escondida dentro de um coldre, enrolada em uma camisa, dentro de um guarda-roupa. Ainda de acordo com ele, o filho não sabia da arma.

A mãe do menino baleado afirmou no registro da ocorrência que não deseja apresentar queixa contra o pai do garoto.

A Secretaria da Segurança Pública confirmou que a apreendida era regular e que o pai do menino possui a licença de CAC.