Após mais de quatro décadas de trajetórias marcadas pelo compromisso com a notícia, a imagem e a memória do país, os irmãos se aposentam para dedicar mais tempo às famílias e aos sonhos pessoais.

Ambos começaram suas carreiras ainda na era da fotografia analógica, atravessaram transformações tecnológicas, cobriram momentos históricos e formaram gerações de novos profissionais.

"Foram mais de 50 anos dedicados à profissão, 45 só na EBC, muitas vezes me dividindo entre dois empregos, trabalhando mais de 10 horas por dia. Agora, quero desacelerar um pouco e curtir mais os meus filhos", afirma José Cruz, que teve passagens também pela Agência Senado e pelos jornais O Globo e Correio Braziliense.

Seu irmão, Antonio Cruz, planeja uma aposentadoria dividida entre a Bahia e o Distrito Federal.