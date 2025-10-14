SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A frota de carros apreendida pela Polícia Federal nesta terça-feira (14), durante a prisão do influenciador Bruno Alexssander Souza da Silva, conhecido como Buzeira, custa ao menos R$ 10 milhões.

Ele foi preso durante operação contra lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas por meio de bets. Buzeira era um dos alvos da chamada operação Narco Bet. A reportagem não conseguiu contato com a defesa do influenciador.

São veículos de luxo ou superesportivos apreendidos em Igaratá (SP), no Vale do Paraíba, durante a operação.

O destaque é uma McLaren 765LT Spider verde (ou amarelo marca-texto), ano 2022, avaliada em R$ 5,2 milhões, segundo a tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).

O carro britânico da marca que ganhou por antecipação o título mundial de construtores na Fórmula 1 deste ano, entre outros "superpoderes", vai de 0 a 100 km/h em apenas 2,7 segundos.

Com motor V8 biturbo de 765 cv de potência, alcança velocidade máxima de 330 km/h, de acordo com informações do fabricante.

Se tem essa capacidade de aceleração, também tem de frenagem. A 675LT precisa de menos de 30 metros para reduzir a velocidade de 100 km/h atá a parada.

É um carro raro. Segundo a McLaren, apenas 765 unidades seriam fabricadas, sendo que somente 5 delas vieram para o Brasil até o primeiro semestre.

A 765 LT do influenciador esteve envolvida em recente polêmica. Um evento promovido por ele em 2 de setembro deste ano terminou em vandalismo em um posto de combustíveis em Olímpia, no interior de São Paulo. Buzeira prometeu a entrega de bichos de pelúcia com dinheiro, o que levou uma multidão ao local.

Segundo a Prefeitura de Olímpia, o local ficou depredado e teve produtos furtados. Imagens das câmeras do estabelecimento mostram quando várias pessoas chegam ao posto e se aglomeram para gravar o influencer.

O vidro da McLaren acabou danificado. Segundo disse o próprio influenciador na época, o conserto ficaria em aproximadamente R$ 50 mil.

Entre outros carros de Buzeira que aparecem na lista de apreensões da PF, aparece a foto de uma Lamborghini Urus, SUV também esportivo, igualmente com motor V8 biturbo. Tem 650 cv de potência e atinge velocidade máxima de 305 km/h, segundo números do fabricante italiano. A versão híbrida chega a 800 cv.

O modelo do influenciador é personalizado, com pintura dourada. Novo, o preço do carro no Brasil pode ficar em torno de R$ 4,5 milhões.

A frota também tem uma Mercedes Vito, furgão cujo preço de um modelo 2017 fica em torno de R$ 140 mil.

Há ainda um Audi Q8 com motor V6 híbrido que, zero-quilômetro, custa até R$ 800 mil, conforme dados da tabela Fipe.

QUEM É O INFLUENCIADOR

O influenciador Bruno Alexssander Souza da Silva, o Buzeira, acumula 15,3 milhões de seguidores somente no Instagram, onde ostenta dezenas de carros milionários, mansões luxuosas, dinheiro e viagens. Além disso, exibe fotos com diversos famosos como o jogador Neymar, Virginia Fonseca, Zé Felipe, e o rapper Oruam.

Ele ganhou notoriedade em 2023 ao presentear Neymar com um cordão de ouro estimado em R$ 2 milhões. Na ocasião, ele tinha 4,5 milhões de seguidores no Instagram.

Natural do bairro de Itaquera (zona leste de SP), Buzeira tentou seguir carreira como jogador de futebol e MC, mas não vingou. Trabalhou em restaurante e numa empresa de comércio exterior mas foi demitido na pandemia. Depois disso, ele começou a fazer rifas e sorteios nas redes.

Ele chegou a ser citado pela PF em investigação sobre jogos de loteria, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha.