SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Promotoria do Patrimônio Público e o Metrô assinaram um acordo com o Consórcio Expresso Monotrilho Leste (CEML) que irá reverter R$ 41,2 milhões para manutenção e modernização de equipamentos da linha 15-prata do monotrilho.

O TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) foi assinado no fim de setembro e encerrou investigação sobre supostas irregularidades praticadas pelo consórcio, formado pelas empresas Alstom e Queiroz Galvão (atualmente Álya), responsável pela construção da linha e fornecimento dos trens.

O valor foi negociado como indenização por danos materiais e danos morais coletivos decorrentes de acidentes ocorridos no início da operação da linha.

Em fevereiro de 2020, o estouro de um pneu fez com que toda a linha ficasse paralisada durante cerca de cem dias. O sinistro deu origem a um inquérito civil público no Ministério Público de São Paulo.

Em setembro de 2023, um pneu do monotrilho da linha 15-prata se soltou e caiu em uma tela de proteção. O acidente ocorreu entre as estações Jardim Planalto e Sapopemba.

Segundo a Promotoria, o montante será convertido em serviços de manutenção da linha e fornecimento de material para modernização dos trens, como assentos dos bancos, câmeras e filtros de ar.

Inaugurada em 2015, a linha liga a estação Vila Prudente da linha 2-verde do Metrô a bairros da zona leste, como Sapopemba e São Mateus.