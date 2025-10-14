SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) anunciou nesta terça-feira (14) que entrou em fase final a elaboração do projeto funcional da linha férrea Santos-Cajati. Se implantada, ela vai ligar a Baixada Santista ao Vale do Ribeira, cruzando o litoral sul a partir de Santos.

A estimativa é de que a linha atenda até 32 mil passageiros por dia e movimente cerca de 600 contêineres diariamente.

O estudo é conduzido pela área de Desenvolvimento e Expansão de Transporte da empresa do governo estadual.

De acordo com a CPTM, estão em andamento o levantamento topográfico aerofotogramétrico da região, que será concluído ainda este ano, e os estudos técnicos que subsidiarão o anteprojeto de engenharia, com início previsto para dezembro próximo.

O documento, diz, serve de base para viabilizar a execução do projeto ou contratar uma possível concessão.

"Essa fase tem como finalidade definir a concepção técnica detalhada da linha, suas estruturas e parâmetros operacionais, etapa que antecede o projeto executivo e futuras fases de implantação", afirma a CPTM, em nota.

O projeto do transporte público prevê 13 estações ao longo do percurso: Santos, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Itariri, Pedro de Toledo, Miracatu, Juquiá, Registro, Jacupiranga e Cajati.

"As vias existentes nesse trajeto passarão por análise técnica e, quando possível, serão recuperadas para reaproveitamento da malha ferroviária já implantada", diz..

O tempo estimado de percurso no serviço expresso será de aproximadamente 2h20 (136 minutos). A linha contemplará dois serviços paradores: Santos-Peruíbe, com tempo médio de 48 minutos, e Peruíbe-Cajati, com 114 minutos.

O custo estimado do empreendimento varia entre R$ 19 bilhões e R$ 21 bilhões, valor que será detalhado na fase de anteprojeto de engenharia.

O projeto prevê trem híbrido, movido a energia elétrica e combustão.

O sistema será integrado ao VLT (veículo leve sobre trilhos) da Baixada Santista e ao futuro TIC (Trem Intercidades) Santos-São Paulo, ainda em fase embrionária de projeto, formando um eixo ferroviário contínuo e interligado entre o litoral e a capital paulista.

"A linha Santos-Cajati trará benefícios sociais, econômicos e ambientais, como a redução de congestionamentos e acidentes nas rodovias, e diminuição de emissões de poluentes, além de inclusão e mobilidade justa para os municípios do Vale do Ribeira", diz a gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O governo diz que a nova linha também deve estimular o turismo e o desenvolvimento urbano da região.