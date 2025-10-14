SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quatro homens foram mortos pela Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), a tropa de elite da Polícia Militar, em uma ação na tarde desta terça-feira (14) na av. Tenente Amaro Felicíssimo da Silveira, 665, na Vila Maria, zona norte de São Paulo.

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de sequestro no conjunto habitacional Cingapura. No momento da abordagem, os quatros homens teriam atirado contra os policiais militares, que teriam revidadado. Outras três pessoas se entregaram e foram presas, e duas vítimas que estavam em situação de sequestro foram resgatadas.

Segundo o coronel Vergílio Corrêa Mariano, comandante da Rota, no início os policiais não tinham noção do que se tratava, só perceberam a movimentação suspeita.

Por isso, pensavam se tratar de tráfico de drogas. No entanto, posteriormente verificaram que os sete homens estariam no local para julgar os dois homens, possivelmente também criminosos, no que é conhecido como tribunal do crime.

"Eles tentaram invadir apartamentos para se esconder, mas os moradores não deixaram. No confronto, os quatro armados foram alvejados. Eles chegaram a ser socorridos, mas vieram a óbito depois. Os três desarmados foram presos e as duas vítimas foram resgatadas", disse o coronel ao Brasil Urgente, da Band.

Até o momento, cinco armas foram localizadas pelos policiais. Outras diligências continuam sendo realizadas. A ocorrência será registrada no 24º DP (Ponte Rasa).