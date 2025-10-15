SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A previsão do tempo para esta quarta-feira (14) deve repetir a da véspera na cidade de São Paulo, com temperatura máxima de 24°C.

No restante do estado, o calor predomina e em algumas regiões os termômetros podem ultrapassar a marca dos 30°C.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o dia deve começar com nebulosidade no período da manhã. À tarde, o sol deve prevalecer. No entanto, as nuvens tendem a voltar a seguir. A mínima prevista é de 17°C. Não há previsão de chuva.

A agência Climatempo e o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) apresentam previsões semelhantes, mas com pequenas variações nas temperaturas.

Meterorologistas dos dois órgãos indicam chuva fraca no começo do dia. Durante a madrugada, a mínima poderá variar entre 15°C e 16°C. No decorrer do dia, as nuvens devem diminuir e o sol aparece. A máxima tende a atingir seu pico entre as 12h à 15h. À noite, as nuvens voltam a dominar o céu.

Na Baixada Santista, estão previstas temperaturas entre 15°C e 25°C. O litoral norte e o Vale do Ribeira devem registrar variações semelhantes, de 13°C a 24°C e de 15°C a 24°C, respectivamente.

Na Serra da Mantiqueira, as mínimas devem chegar a 11°C e as máximas a 25°C. Já no Vale do Paraíba, os termômetros podem variar entre 13°C e 28°C. Em Campinas, a previsão é de oscilação entre 15°C a 30°C, enquanto em Sorocaba o clima deve ficar entre 15°C e 28°C.

No oeste e norte do estado, as temperaturas sobem. Em Presidente Prudente, a mínima prevista é de 17°C e a máxima de 31°C, com possibilidade de chuva isolada à tarde. Em Marília, a variação fica entre 15°C e 31°C.

Em Bauru, as temperaturas devem oscilar de 16°C a 30°C. Em Araraquara, de 17°C a 34°C. Em Araçatuba, de 17°C a 32°C. Em Franca, de 19°C a 32°C e, em Ribeirão Preto, de 19°C a 33°C.

Em São José do Rio Preto, os termômetros variam entre 18°C e 31°C, e, em Barretos, entre 21°C e 31°C. Nesses municípios há possibilidade de pancadas de chuva isoladas ao longo do dia.