SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A operação da linha 9-esmeralda foi afetada na noite desta terça-feira (14) após um passageiro apertar um botão de emergência instalado num trem em circulação.

Quando acionado, o sistema ativa os freios de emergência, parando e desligando a composição. Isso ocorreu por volta das 22h, entre as estações Autódromo e Primavera-Interlagos, na zona sul da capital.

Levou mais de uma hora até o trem, lotado e sem ventilação, ser guinchado para uma plataforma. Enfurecidos com a espera, passageiros quebraram monitores instalados nos vagões.

Chegando na estação Autódromo, onde houve o desembarque, o homem que supostamente apertou o botão foi agredido por uma multidão com socos e chutes.

Ele correu para tentar se proteger num elevador e ganhou a escolta de guardas da ViaMobilidade, concessionária responsável pela linha. Os passageiros tentavam alcançá-lo e discutiam com os funcionários.

No fim, o acusado, que se exaltou com a situação e tentou ir embora, foi imobilizado pelos guardas, enquanto afirmava estar sendo machucado, e mantido na estação.

Alguns de seus colegas afirmaram à reportagem que ele apertou o botão por acidente. Uma caixa de acrílico protege o gatilho.

Até o fim do horário de funcionamento, às 00h, a operação da linha ocorria lentamente por apenas uma plataforma.

Essa foi a segunda ocorrência no ramal nesta terça. Pela manhã, um trilho partido entre as estações Autódromo e Primavera-Interlagos causou lentidão entre os trens.