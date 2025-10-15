SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Governo articula com bancos socorro aos Correios, ministros do STF fazem campanha por Pacheco na corte e outras notícias para começar esta quarta-feira (15).

GOVERNO LULA

Correios precisam de R$ 20 bi, e governo articula empréstimo com BB, Caixa e bancos privados. Operação terá garantia do Tesouro e será atrelada à adoção de medidas de ajuste pela empresa.

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Entrega de corpos de reféns gera impasse, e Israel reduzirá entrada de ajuda a Gaza para pressionar Hamas. Tel Aviv condiciona abrir passagem na fronteira a mais rapidez da facção terrorista em devolver restos mortais. Trump diz que desarmamento do Hamas vai acontecer 'de forma violenta' se grupo não entregar armas voluntariamente.

AGU

Favorito para vaga de Barroso, Messias enfrenta campanha de ministros do STF por Pacheco. Senador mineiro tem apoio de integrantes do Supremo, como Moraes, Gilmar e Dino. Ministro da AGU ampliou confiança junto a Lula em crises do IOF e das sanções dos Estados Unidos.

DITADURA MILITAR

Ustra reflui com bolsonarismo 10 anos após morte, mas apologia a torturador continua. Legislativo teve casos recentes de exaltação a coronel da ditadura, tratado como herói por Bolsonaro. Familiares de vítimas de tortura relembram militar como elo que possibilitou trama golpista de 2022.

STJ

PF vê padrão de organização criminosa em venda de decisões e suspeita de mais servidores do STJ. Ministros não são investigados e dizem que fatos devem ser esclarecidos e responsáveis, punidos. Relatório aponta suspeita de 'estrutura organizada voltada à manipulação de decisões judiciais'.

VIOLÊNCIA

Senado aumenta pena para roubo com lesão grave e facilita prisão em regime fechado. Texto de autoria da Comissão de Segurança Pública agora segue para análise da Câmara. Projeto reduz exigência mínima para início de cumprimento em regime fechado de 8 para 6 anos.

UNIÃO EUROPEIA

'Sinto-me fora da realidade', diz à Folha de S.Paulo novo Nobel de Economia. Francês Philippe Aghion mantém rotina de aulas mesmo após premiação. Economista foi premiado por trabalho sobre a 'destruição criativa'.

FORÇAS ARMADAS

Com mísseis capazes de atingir 15 km de altura, interior de SP será base de defesa antiaérea do país. Quartel de Jundiaí está sendo preparado para receber armamentos de média altura que também podem atingir alvo em um raio de até 40 km. Cidade foi escolhida por logística que permite transporte considerado rápido de equipamento para o porto de Santos; meta é concluir instalação até 2039.

TELEVISÃO

Neto chama William Bonner de babaca após jornalista debochar da Band. Âncora do Jornal Nacional perguntou se o público ainda sabe o que é Fórmula 1. 'Por que você foi tão indelicado?', questiona apresentador esportivo.

LGBTQIA+

Busca por padrão estético inalcançável pressiona homens gays com efeitos na saúde física e mental. Desejo de validação contribui para comportamento conhecido como 'síndrome do bom menino'. Redes sociais e pornografia também reforçam ansiedade, dizem especialistas.