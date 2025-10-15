Lady gostou de estudar Ariano Suassuna. Não é só uma questão de literatura regional, é uma questão [que envolve] uma parte da cultura brasileira que a gente acaba tendo acesso. Seu conto na coletânea da Formação de Escritores - O Jovem Vendedor de Codajás - abraça suas raízes do norte.

E é um conto de humor sobre essa trajetória de uma viagem de barco e, ao mesmo tempo, aborda a experiência dos produtos e das vendas de açaí que são muito costumeiras no território de onde eu escrevi, argumenta.

Arte plena

Rose de Souza Garcia, de 60 anos, também passou pela faculdade de Letras da UFRJ e conhecia a Universidade das Quebradas. Mas, só depois de publicar seu primeiro conto esse ano sentiu que era a hora de se inscrever para o curso de escritores.

Rose reconhece que, pelo projeto estar ligado a determinadas instituições, alguns processos acabam sendo mais rígidos. Segundo ela, é preciso cavar espaços, encontrar brechas e flexibilizar certas estruturas para a arte se manifestar plenamente.

Apesar dos desafios, a experiência tem sido enriquecedora: é um aprendizado porque a gente está junto, trocando e conhecendo também as realidades de outros escritores.

Para Carlos Gradim, presidente do Instituto Odeon, os alunos trazem uma bagagem com a escrita - profissional ou amadora - e o curso trabalha com esses talentos. A gente tem um lugar muito de escuta, porque a gente entende que, nos territórios aos quais a gente seleciona esses jovens, há um saber muito potente que já está posto e a gente traz, de alguma forma também, o saber acadêmico que dialoga com esse saber existente.

