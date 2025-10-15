SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de Jundiaí, no interior paulista, confirmou uma morte por intoxicação com metanol no município.

O óbito ainda não foi contabilizado no balanço estadual. No último levantamento, divulgado na segunda (13), o estado de São Paulo tinha cinco mortes e 28 casos confirmados de intoxicação por metanol.

A Secretaria Municipal de Promoção da Saúde de Jundiaí afirmou, em nota, que a vigilância sanitária tem reforçado as ações de fiscalização em bares, adegas e distribuidores na cidade.

Na segunda (13), a Polícia Civil de São Paulo cumpriu 20 mandados de busca em oito municípios do estado no âmbito das investigações da rede de adulteração de bebidas. Cinco pessoas foram presas em flagrante e uma foi detida por porte ilegal de arma.

A ação fez parte da Operação Poison Source (Fonte do Veneno), cujo objetivo é desmantelar a rede criminosa envolvida na produção e na comercialização de bebidas adulteradas.