SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Três farmácias na zona sul de São Paulo foram roubadas na noite desta terça-feira (14). Os criminosos tinham como alvo canetas emagrecedoras e outros medicamentos de alto custo.

Houve troca de tiros e alguns dos envolvidos foram presos.

Os dois primeiros casos ocorreram na Estrada de Itapecerica, no bairro Campo Limpo. Um grupo de seis criminosos invadiu duas farmácias vizinhas ao mesmo tempo.

Dois deles, armados, entraram em um dos estabelecimentos, anunciaram o assalto, e renderam clientes e funcionários. Uma pessoas que estava no local, um tenente aposentado do Exército, reagiu e houve troca de tiros.

Ele e um dos assaltantes, um adolescente de 17 anos, ficaram feridos, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

O adolescente foi apreendido, enquanto o outro suspeito fugiu.

Ainda segundo a pasta da segurança, os outros quatro criminosos que invadiram a farmácia ao lado, fugiram ao ouvir os primeiros disparos.

A Polícia Militar foi acionada.

O caso foi registrado como roubo, receptação de veículo, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e localização/apreensão e entrega de veículo no 89° DP (Jardim Taboão).

A terceira farmácia foi assaltada na avenida Padre Antônio José dos Santos, no bairro Cidade Monções.

Guardas civis estavam patrulhando a região quando notaram um movimento suspeito em uma farmácia. Os GCMs se aproximaram e os dois suspeitos tentaram fugir, mas foram detidos.

Quatro funcionários da farmácia relataram que foram agredidos pelos criminosos, que os mantiveram trancados em uma sala.

Os celulares dos criminosos foram apreendidos, bem como o veículo utilizado por eles, que estava com a placa adulterada. Os dois homens, de 23 e 32 anos, foram presos em flagrante.

O caso foi registrado como roubo, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e localização/apreensão de veículo no 27° DP (Dr Ignácio Francisco).